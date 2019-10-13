ضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل وطلب فدية بالإسماعيلية

نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل وطلب فدية من أسرته مقابل إطلاق سراحه فى الإسماعيلية.





تلقت أجهزة الأمن بلاغًا من " ر. ع " ربة منزل 37 سنة ومقيمه بعزبة صبيح دائرة مركز القصاصين، مفادها غياب نجلها "زياد.م" عامين من أمام منزله وتلقت فى وقت لاحق اتصال من شخص مجهول يطلب فدية مقابل إطلاق سراحة.





تم تشكيل فريق بحث من مباحث الإسماعيلية وبرئاسة مفتشى قطاع الأمن العام، وتوصلت الجهود الى أن وراء ارتكاب الواقعة، " م. س" 19 سنه عاطل "م.أ" 15 سنه طالب ومقيمان بدائرة مركز القصاصين.





وعقب تقنين الإجراءات وباعداد الأكمنة أمكن ضبط المتهمين بمنطقة عزبة صبيح بالقصاصين، وبإرشادهم إعترفا بمكان احتجاز الطفل وأمكن تحريره وإعادة الى أسرته سالمًا.



