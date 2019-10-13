"الحج والعمرة" تدعو المتقدمين للوظائف إلى مطابقة البيانات

دعت وزارة الحج والعمرة، اليوم الأحد، 911 متقدمًا ومتقدمة على الوظائف التي أعلن عنها في وقت سابق إلى مطابقة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، أنه لمعرفة تواريخ إجراء المقابلات الشخصية،

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنه قد دعت أكثر من متقدم لكل وظيفة لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سوف يتم استبعاد طلب المتقدم / المتقدمة وترشيح الأعلى نقاط بشرط اجتياز المقابلة الشخصية.

وقالت: "على المعلن أسمائهم مراجعتهم للوزارة في التاريخ والموقع المحدد لكل مرشح بحسب الجدول المرفق مع الإعلان وإحضار الوثائق التالية للمطابقة".

• أصل الهوية الوطنية مع صورة.

• أصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج مع صورة.

• الحاصلين على الدراجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة وزارة التعليم.



