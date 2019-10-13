بعد غياب 60 عاما- إتحاد الفروسية يعود للأولمبياد.. ووزير الرياضة يهنئ فرسان مصر

استطاع المنتخب الوطني المصري للفروسية لقفز الموانع تحقيق تأهل تاريخي لدورة الألعاب الأوليمبية المقبلة طوكيو2020 ، وذلك بعد فوز منتخبنا ببطولة الأمم الأفريقية لقفز الموانع، التي أقيمت اليوم الأحد، بملعب السلام، بمدينة الرباط المغربية.





وشارك فى البطولة 17 دولة منها اليمن والعراق والكويت والسعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والأردن ولبنان وسوريا ومصر وليبيا وتونس والجزائر.





وتكونت قائة فراعنة الفروسية من ، الفرسان سامح الدهان عبد القادر سعيد ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة.





وأعلن رئيس اللجنة الأوليمبية ورئيس الإتحاد المصري للفروسية، والإتحاد الأفريقي أيضاً للعبة، المهندس هشام حطب، أن المنافسة على التأهل للدورة الأوليمبية كانت على أشدها مع دول المغرب المستضيفة البطولة، والتي شارك فرسانها بخيول مملوكة للملك محمد السادس،.





وأوضح حطب في تصريحات صحفية أن سعر الحصان الواحد للفريق المغربي يفوق أسعار الخيول المصرية، التي شارك بها منتخبنا مجتمعة بثلاثة أضعاف.





وأكد أيضاً أن قطر تمتلك فرسانا خيولًا بملايين الدولارات، لدرجة أن أحد هذه الخيول وصل سعره إلى 35 مليون يورو، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، التي تمتلك خيول من أفضل خيول العالم.





مشدداً أن الجيل الحالي من فرسان منتخبنا الوطنى صنعوا تاريخًا لم يحدث منذ 60 عامًا بتأهل المنتخب إلى الدورة الأولمبية، التي لم يتأهل لها أي منتخب مصري آخر منذ دورة الألعاب الأولمبية، التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما عام 60، وتعد هي المرة الأولى، التي يتأهل فيها منتخبان من الدول العربية، بعد أن كان من قبل يتأهل منتخب واحد فقط، وضم كل منتخب أربعة فرسان، وتم احتساب نتائج أفضل ثلاثة فرسان طبقًا للنظام الجديد فى التأهل.





وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب الفروسية بالفوز ببطولة الأمم والتأهل للأولمبياد بعد غياب ٦٠ عام





وفي نفس السياق هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للفروسية لقفز الموانع بعد الفوز والتأهل التاريخي الذي حققته.





وأشاد وزير الشباب والرياضة بالانجاز التاريخي للمنتخب المصري للفروسية الذي غاب عن المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية لمدة ٦٠ عاماً ماضية .





ووجة الدكتور أشرف صبحي الشكر لكافة اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري للفروسية، مؤكداً أن المرحلة القادمة مرحلة إعداد على أعلى مستوى مشيراً إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر مجهودا في تقديم كافة أوجه الدعم لمنتخب الفروسية للحصول على ميدالية أولمبية بطوكيو ٢٠٢٠.



