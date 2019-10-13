تأجيل مباريات الأسبوع الثاني من دوري القسم الثالث

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قررت لجنة مسابقات الإتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات الأسبوع الثاني، من منافسات دوري القسم الثالث، بجميع المجموعات.



وجاء قرار اللجنة بالتأجيل، بسبب إقامة مباريات الدور التمهيدي الثاني، لبطولة كأس مصر، أيام 18 و 19 و 20 أكتوبر الحالي.



ومن المقرر أن تقام مباريات الدور التمهيدي الأول يوم الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر، ويوم الأربعاء 16 من الشهر ذاته.



وشهدت مباريات الأسبوع الأول من دوري القسم الثالث، فوز فريق غزل شبين، على حساب فريق ديرب نجم، بأربعة أهداف دون مقابل.



سجل أهداف الفوز للغزل، مصطفى جمال، وأحمد صقر، والبديل محمد أحمد رمضان حله، ومحمد جمال حدوته.



وتغلب عرب الرمل بصعوبة، على حساب فريق ميت خلف، بهدف من ركلة جزاء في الشوط الثاني سجلها اللاعب حاتم فرحات.



وفاز تلا خارج ملعبه، على حساب فريق شباب أبو حماد بهدف، لمحمد المراكبي، في الشوط الأول.



وخسر أبو كبير على ملعبه من سرس الليان، بهدف عكسي سجله مدافع أبو كبير في مرماه بالدقيقة 5 للشوط الأول من عرضية مجدي جدوع.



وحسم التعادل الإيجابي مباراة ميت خاقان مع بلبيس، بهدف لكل منهما، تقدم أحمد حسن لبلبيس في الشوط الثاني، وتعادل أحمد سامي لميت خاقان قبل نهاية اللقاء بعشرة دقائق.



وحقق دقاقوس فوز مستحق خارج أرضه على حساب فاقوس بهدفين مقابل هدف، تقدم دقادوس بهدف في الشوط الأول عن طريق السيد المصلحى، وتعادل فاقوس في الشوط الثاني عند الدقيقة 8، عن طريق محمد تراوري، ونجح اللاعب محمد زكى في إحراز هدف الفوز لدقادوس في الدقيقة 77.



وتعادل الشرقية مع فريق مركز شباب ديرب نجم.





