الرئيس الفرنسي: أبلغت ترامب وأردوغان بضرورة وقف هجوم تركيا على سوريا





صرح إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، مساء اليوم الأحد، بأنه أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصالين هاتفيين بضرورة وقف الهجوم التركي على سوريا على الفور، إذ إنه يهدد بنشوب أزمة إنسانية.





وأضاف الرئيس الفرنسي، الذي كان يتحدث بجوار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه "لدينا رغبة مشتركة في أن ينتهي هذا الهجوم".





وأوضح ماكرون، أن "هذا الهجوم يهدد بنشوب أزمة إنسانية لا يمكن تحملها وقد يساعد في عودة ظهور تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة".





إلى ذلك، قالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن ماكرون سيعقد "اجتماعاً دفاعياً طارئاً" لمجلس الوزراء، اليوم، لبحث الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالهجوم التركي في شمال شرق سوريا.





وفرنسا واحدة من شركاء واشنطن الرئيسيين في التحالف، الذي تقوده لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، ودعت إلى اجتماع طارئ للدول الأعضاء في التحالف.





واليوم، قالت ميركل أيضاً إنها حضّت أردوغان على وقف العملية، التي تنفّذها بلاده في شمال سوريا فوراً، محذرة من أنها قد تزيد من عدم الاستقرار في المنطقة وتتسبب بعودة إرهابي تنظيم "داعش".





وفي اتصال مع أردوغان، طالبت ميركل "بوقف فوري للعملية العسكرية"، وفق بيان صدر عن مكتب المستشارة، وتأكيد منها خلال المؤتمر مع ماكرون.





وأسفر الهجوم، الذي شنته تركيا، يوم الأربعاء الماضي الموافق التاسع من أكتوبر 2019، ضد القوات الكردية عن نزوح أكثر من 130 ألف شخص بحسب تقديرات الأمم المتحدة، كما حذرت منظمات دولية من كارثة إنسانية جديدة في سوريا.





وذكرت وسائل إعلام تركية، أن أنقرة ترغب في السيطرة على شريط حدودي بطول مئة وعشرين كيلومتراً وبعمق حوالي ثلاثين كيلومتراً، يضم المدن الممتدة من تل أبيض في محافظة الرقة (شمال) إلى رأس العين في محافظة الحسكة (شمال شرق).



