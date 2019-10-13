ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

خاص- على خطى مباراة ريال مدريد.. الأهلي ينسق لإقامة وديات أمام يوفنتوس وإنتر ميلان

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:45 م
Advertisements
خاص- على خطى مباراة ريال مدريد.. الأهلي ينسق لإقامة وديات أمام يوفنتوس وإنتر ميلان
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أندية عالمية لبحث سبل تعاون جديدة معها خلال الفترة المقبلة على مستوى فريق الكرة الأول و قطاعات الناشئين. 


وتواجد خالد مرتجي ومحمد سراج أعضاء مجلس الأهلى فى أوروبا مؤخراً، وقاموا بزيارة عدد من الدول الأوروبية منها أسبانيا وإيطاليا، حيث تم الاتفاق مع ريال مدريد على مواجهته ودياً فى السنة الجديدة. 

 

كما تم الاتفاق مع يوفنتوس وانتر ميلان على التعاون المشترك على مستوى قطاعات الناشئين وكذلك على مستوى فريق الكرة الأول، ومن المقرر أن يكون هناك وديات بينهما في السنة الجديدة مثلما تم الإتفاق مع ريال مدريد.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
1
x
14:00
1
نيجيريا
جنوب إفريقيا
2
x
15:00
1
مالي
الأرجنتين
6
x
16:00
1
الإكوادور
ساحل العاج
3
x
19:00
1
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
1
x
18:00
2
هولندا
ويلز
0
x
20:45
1
كرواتيا
إستونيا
0
x
20:45
0
ألمانيا

DMCA.com Protection Status