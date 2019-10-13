خاص- على خطى مباراة ريال مدريد.. الأهلي ينسق لإقامة وديات أمام يوفنتوس وإنتر ميلان

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أندية عالمية لبحث سبل تعاون جديدة معها خلال الفترة المقبلة على مستوى فريق الكرة الأول و قطاعات الناشئين.





وتواجد خالد مرتجي ومحمد سراج أعضاء مجلس الأهلى فى أوروبا مؤخراً، وقاموا بزيارة عدد من الدول الأوروبية منها أسبانيا وإيطاليا، حيث تم الاتفاق مع ريال مدريد على مواجهته ودياً فى السنة الجديدة.

كما تم الاتفاق مع يوفنتوس وانتر ميلان على التعاون المشترك على مستوى قطاعات الناشئين وكذلك على مستوى فريق الكرة الأول، ومن المقرر أن يكون هناك وديات بينهما في السنة الجديدة مثلما تم الإتفاق مع ريال مدريد.