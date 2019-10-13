الإكوادور ضد الأرجنتين (1-6) | راقصي التانجو يبدعون أمام المنتخب الأصفر وديا (فيديو)

الإكوادور ضد الأرجنتين، تمكن منتخب الأرجنتين من تحقيق فوزًا كاسحًا ضد غريمه الإكوادور بستة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعت بينهم اليوم الأحد، على ملعب "مانويل مارتينيز" فى إسبانيا.

وسجل الأرجنتين الهدف الأول عن طريق لوكاس ألاريو في الدقيقة 20، وأضاف جون إسبينوزا مدافع الإكوادور الهدف الثاني لراقصي التانجو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27، وأحرز لياندرو باريديس الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول 3-0 لراقصي التانجو.





وفي الشوط الثاني، سجل المدافع أنخيل مينا هدف الإكوادور الوحيد في الدقيقة 48، وأضاف جيرمان بيزيلا الهدف الرابع للأرجنتين في الدقيقة 66، و نيكولاس دومينجويز الهدف الخامس في الدقيقة 82، واختتم لوكاس أوكامبوس بالهدف السادس في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.