الإكوادور ضد الأرجنتين (1-6) | راقصي التانجو يبدعون أمام المنتخب الأصفر وديا (فيديو)
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:38 م
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الإكوادور ضد الأرجنتين، تمكن منتخب الأرجنتين من تحقيق فوزًا كاسحًا ضد غريمه الإكوادور بستة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة الودية التي جمعت بينهم اليوم الأحد، على ملعب "مانويل مارتينيز" فى إسبانيا.
وسجل الأرجنتين الهدف الأول عن طريق لوكاس ألاريو في الدقيقة 20، وأضاف جون إسبينوزا مدافع الإكوادور الهدف الثاني لراقصي التانجو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 27، وأحرز لياندرو باريديس الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 32 من ضربة جزاء، لينتهي الشوط الأول 3-0 لراقصي التانجو.
وفي الشوط الثاني، سجل المدافع أنخيل مينا هدف الإكوادور الوحيد في الدقيقة 48، وأضاف جيرمان بيزيلا الهدف الرابع للأرجنتين في الدقيقة 66، ونيكولاس دومينجويز الهدف الخامس في الدقيقة 82، واختتم لوكاس أوكامبوس بالهدف السادس في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.
وكان المنتخب الأرجنتيني قد تعادل فى مباراته الودية الماضية أمام نظيره منتخب ألمانيا، بنتيجة 2 – 2، الخميس الماضي.
وبدء الأرجنتين مباراته أمام الإكوادور بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: أجوستين ماركيسن.
خط الدفاع: خوان فويث - جيرمان بيزيلا - والتر كانيمان - ماركوس أكونيا.
خط الوسط: رودريجو دي باول - لياندرو باريديس - لوتشو جونزاليس - لوكاس أوكامبوس.
خط الهجوم: لوكاس ألاريوس – لوتارو مارتينيز.
شاهد.. ملخص مباراة الإكوادور ضد الأرجنتين الودية:
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