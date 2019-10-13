"بوتين": اتفاقية تجارة حرة مع مصر على جدول أعمال الأتحاد الأوراسي.. ومصادر اقرارها في 2020

قال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، إن بلاده بصدد توقيع اتفاقية تجارة حرة مع مصر من خلال الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي هي عضو فيه.





وتابع بوتين خلال حوار مشترك مع عدد من القنوات العربية على هامش زيارة دول الخليج العربي: "الأتحاد الأوراسي وقع اتفاقية تجارة حرة مع ايران وسنغافورة وفيتنام وعلى جدول الأعمال مصر واسرائيل".









انشأت روسيا الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في عام 2015، بهدف تنشيط التبادل التجاري مع دول الاتحاد السوفيتي السابقة ، وتضم في عضويته روسيا البيضاء وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، وحاولت خلال السنوات التى اعقبت تأسيسة كسب حلفاء اقتصاديون للاتحاد بتوقيع اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول الآخر.





وتم التوقيع على الاطار العام لمفاوضات التجارة الحرة بين الأتحاد الاوراسي ومصر في نوفمبر 2018، وبدأ بعدها الجانبين تنظيم عدد من اللقائات والأجتماعات تم اخرها الأسبوع الماضي.





متي تنتهي مفاوضات مصر مع الاتحاد الأوراسي لانشاء منطقة تجارة حرة:

قال أحمد عنتر رئيس مكاتب التمثيل التجاري، إن المفاوضات بين الجانبين وصلت للمرحلة الثالثه من التفاوض بعدما تم عقد العديد من المقابلات.





وأضاف" عنتر" لـ" الفجر"، أن المناقشات تحدثت عن ضم العديد من السلع والخدمات ضمن الأتفاقية من ضمنها التجارة الألكترونية، متوقعًا أن يتم الأنتهاء من الاتفاقية بداية عام 2020.





ويهدف اتفاق منطقة التجارة الحرة إزالة العوائق الجمركية في حركة تبادل السلع بين البلاد الموقعه عليه، وفقًا لجدول زمني محدد تنص عليه الاتفاقية.





وأوضح "عنتر" أن إستفادة مصر من الاتفاقية سيأتى بشكل أكبر من دولة روسيا لارتفاع حجم التبادل تجاري لمصر معها على عكس باقي دول الأتحاد الآخري، قائلًا: " لدينا حجم صادرات هائل لروسيا من المنتجات الزراعية والالات ومعدات صناعية، ولذلك الأتفاقية ستسمح بنفاذ صادراتنا بشكل أكبر وزيادتها لروسيا ولا يوجد واردات كبيرة من روسيا سوي القمح المعفي من الرسوم الجمركية في الأساس".





وصدرت مصر سلع لروسيا خلال عام 2017 بقيمة 544 مليون دولار، بينما استورد سلع بقيمة 241 مليون دولار.