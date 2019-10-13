أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه رسائل ثقة وطمأنينة اليوم.. ويؤكد: "مافيش أوضح من كده" (فيديو)
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:34 م
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أمنية فوزي
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة رسائل ثقة ورسائل طمأنينة، متابعًا: "رسائل الطمأنينة إن ماحدش يبقى قلقان على مصر، وماحدش يبقى قلقان مين يعمل إيه".
وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بشكل واضح اليوم، معلقًا: "مفيش أوضح من كده، للي برا واللي جوا، للجميع، الرسائل للي عايز يفهم".
وأشار الإعلامي، إلى أن الرسائل توضح لمن يريد فهم القوات المسلحة المصرية، ومن يريد فهم شائعات السوشيال ميديا، ومن يريد فهم الأوضاع في سوريا، ومن يريد فهم أول ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم.
ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد، صباح اليوم، وقائع الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وتحدي" بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية والتى قدمت نماذج لبعض الملاحم والبطولات التى حفلت بها معارك الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد والجهود الحالية في القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
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