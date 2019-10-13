أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه رسائل ثقة وطمأنينة اليوم.. ويؤكد: "مافيش أوضح من كده" (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة رسائل ثقة ورسائل طمأنينة، متابعًا: "رسائل الطمأنينة إن ماحدش يبقى قلقان على مصر، وماحدش يبقى قلقان مين يعمل إيه".





وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بشكل واضح اليوم، معلقًا: "مفيش أوضح من كده، للي برا واللي جوا، للجميع، الرسائل للي عايز يفهم".





وأشار الإعلامي، إلى أن الرسائل توضح لمن يريد فهم القوات المسلحة المصرية، ومن يريد فهم شائعات السوشيال ميديا، ومن يريد فهم الأوضاع في سوريا، ومن يريد فهم أول ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم.







