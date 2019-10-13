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يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وسبورتنج بث مباشر Zamelek LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:22 م
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يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وسبورتنج بث مباشر Zamelek LIVE رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع جودة متعددة NOW
مشاهدة مباراة الزمالك اليوم
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مشاهدة مباراة الزمالك وسبورتنج بث مباشر Zamalek vs Sporting مساء اليوم 13 من اكتوبر فى منافسات نهائي بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد حيث يمكن مشاهدة مباراة اليوم نقل مباشر بدون تقطيع فى مواجهة قوية تجمع الفريقين.

مشاهدة مباراة الزمالك و سبورتنج بث مباشر
عشاق كرة اليد مشاهدة مباراة الزمالك مع سبورتنج نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد فى بث مباشر وتحديث مستمر عبر موقعنا فى مواجهة قوية تجمع بين الفريقين  فى توقيت الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر بما يوافق العاشرة مساء بتوقيت السعودية مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر لايف.

نهائي إفريقيا لكرة اليد

توقيت 9:15 مساء بتوقيت القاهرة

توقيت 10:15 مساء بتوقيت القاهرة


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المزيد عن: مشاهدة مباراة الزمالك رياضة الزمالك وسبورتنج
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