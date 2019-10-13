"الشرقية للدخان" تناقش توزيع الأرباح يوم الأربعاء المقبل

تناقش الجمعية العمومية للشركة الشرقية للدخان "ايسترن كومبانى" المقرر عقدها الأربعاء المقبل، مقترح توزيعات الأرباح عن العام المالى 2018ــ2019.

وكشفت قائمة توزيعات أرباح الشركة عن اقتراح توزيع كوبون نقدى بقيمة جنيه للسهم عن أرباح العام المالى 2018ــ2019، بقيمة إجمالية 2.25 مليار جنيه.

وحققت الشركة أرباحا بلغت 3.73 مليار جنيه بعد مراجعة مراقب الحسابات، وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالى 2018ــ2019، إلى 13.89 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 13.41 مليار جنيه فى العام المقارن.

وسبق أن أعلنت الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، تغيير موعد ومكان الجمعية العمومية، والتى كانت من المزمع عقدها غدًا 7 أكتوبر بالمجمع الصناعي بمدينة السادس من أكتوبر قاعة كليوباتر إلي نادي الشركة يوم 16 أكتوبر في تمام الساعة الثانيه والنصف وذلك بناء على طلب السادة المساهمين وتيسيرا لهم لحضور الجمعية.









وحققت الشركة أرباحًا بلغت 3.73 مليار جنيه خلال العام المالي 2018-2019 بعد مراجعة مراقب الحسابات، ويبلغ رأسمال الشركة 2.25 مليار جنيه، موزعًا على 2.25 مليار سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.





وقامت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” في 15 أغسطس الماضي، برفع أسعار بعض من منتجاتها في السوق المحلية، بزيادة قيمتها جنيه واحد، وذلك وفقًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 208 لسنة 2017.





والأصناف التى تم زيادة الأسعار عليها، هي سجائر مونديال بأنواعها، بزيادة قيمتها جنيه واحد؛ لترتفع من 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه.





وشملت الزيادة رفع أسعار سجائر بلاك ليبول بقيمة جنيه أيضًا من 22 جنيهًا إلى 23 جنيهًا.





وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، أنها حققت أرباحًا بلغت 3.768 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى يونيو الماضي.



