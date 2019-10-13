نتيجة مباراة الزمالك اليوم أمام المنيا .. بن شرقي وبوطيب يقودان الأبيض للفوز

نتيجة مباراة الزمالك اليوم أمام المنيا



نتيجة مباراة الزمالك اليوم ، حيث شهدت المباراة قوة وندية بين الفريقين ، حيث تقدم فريق الزمالك بهدف في الدقيقة الثالثة من المباراة لأشرف بن شرقي ، وتعادل بعدها وائل علي للمنيا برأسية من عرضية للاعب علي دياب ، ثم تقدم فريق الزمالك بهدف ثاني للاعب خالد بو طيب، وفي الشوط الثاني واصل فريق الزمالك الضغط وأحرزوا الهدف الثالث للاعب أسامة فيصل ، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الرابع ، قبل أن يقلص عبد العزيز الشاعر الفارق ويحرز الهدف الثاني من ضربة جزاء للمنيا.



من جانبه قال سمير كمونة المدير الفني للمنيا إن اللاعبين نفذوا المطلوب منهم خلال المباراة، وقدموا أداء قويا أمام فريق الزمالك الذي يمتلك العديد من اللاعبين الدوليين بالمنتخبات المختلفة، وسوف نُعالج الأخطاء التي أدت لاستقبال شباكنا للأهداف.



وأضاف أن فريقه كان على قدر المسؤولية وقد شارك في المباراة 20 لاعبا مما أكد جاهزية جميع العناصر بكل المراكز المختلفة، وظهر ذلك من خلال صناعة أكثر من 6 هجمات وتسجيل هدفين بمهارة كبيرة من اللاعبين وكذلك عدم احتساب الحكم لركلتي جزاء صحيحتين ، مقدمًا الشكر للفريق على أداء اليوم.



كما أكد المدير الفني أن لاعبي الفريق محمد محسن ومحمد آدم يعدان من العناصر القوية بالفريق ومستقبلهم كبير، خاصة أنهم من أبناء النادي بقطاع الناشئين وظهروهم بهذا المستوى خلال المباريات الأخيرة يؤكد أنهم سيكونون من العناصر الهامة في الفترة المقبلة.



وكان فريق المنيا قد بدأ المباراة بتشكيل ضم : محمد حسانين، ومحمد آدم، وبرسوم محروس، وسايكو، ومصطفى الشوبكشي، وبدوي عاشور، وداوودا، ومصطفى كازلوف، ووائل علي، وعلي دياب، وعمرو فيرون.



وفي الشوط الثاني أجرى سمير كمونة المدير الفني للمنيا عدة تغييرات بإشراك عبد الكافي رجب بدلا من الحارس محمد حسانين، وكذلك مشاركة : محمد محسن، ومحمد سمارة، وزيزو ، بدلا من مصطفى كازلوف و علي دياب ووائل علي، وبعدها أشرك باقي العناصر البدلاء.



ومن المقرر أن يحصل الفريق على إجازة غدا الإثنين ، ويعود للتدريبات مرة أخرى يوم الثلاثاء قبل مواجهة سوهاج في بداية مباريات الموسم يوم الأحد القادم.



ويستعد فريق المنيا ، بقيادة مديره الفني سمير كمونه ، لخوض منافسات دوري القسم الثاني، (2019-2020) حيث يشارك الفريق في المجموعة الأولى، التي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد.



وإنطلقت فترة الإعداد على ملعب إستاد الجامعةبجامعة المنيا،بمشاركة اللاعبين القدامي ،بجانب عدد من اللاعبين الجدد، حيث قام الجهاز الفني بقيد13 لاعبين في القائمة الأولي وهم: وعبدالكافي رجب،ومحمد حسانين، وحازم مصطفي، ومصطفي الشيبكشي،ومحمد شديد، وأيمن ناصر، وبرسوم محروس، وأحمد رضا ، وأحمد عصام، وعمرو عثمان، وحسام حسن، وكامل أحمد كامل، ومحمد عبدالمحسن.



ونجح مسئولو المنيا في التعاقد مع 15 لاعب جديد وهم:أحمد كاستيلا ،وبدوي عاشور من اف سي مصر، ومصطفي كزلوف لاعب بترول أسيوط ، وأحمد رجب لاعب ديروط ، وعلي دياب ، ومحمد ثروت لاعبا غزل المحلة، وعباس مصطفي لاعب أسوان ،ثم الثنائي الأفريقي، سايكو وداوودا، وعبدالعزيز الشاعر لاعب الداخليه، ووائل علي لاعب بلديه المحله، واللاعب محمد سماره لاعب اف سي مصر، وعمرو فيرون قادما من نادي كفر الشيخ، وشعبان عبدالحميد قادما من نادي ديروط، والحارس عمرو خالد قادما من نادي سموحة.



يذكر أن المنيا يقوده فنياً هذا الموسم سمير كمونة مديرا فنياً، هيثم حسين مدرب عام ، ومحمد رؤوف مدرباً ، ومحمد عليان مديراً للكرة، ومحمد دكروري مدرب أحمال ، ومحمد إسماعيل مدرب حراس مرمى، ووائل حسين طبيب الفريق ، ومحمد سيد أخصائي العلاج الطبيعي ، ومحمد الأصلي مدلك ، وأمير مختار المدير الإداري ، وسامر سيد إداري.



وجاءت مباريات نادي المنيا في الموسم الكروي الجديد علي النحو التالي :



- الأسبوع الأول : المنيا مع سوهاج



- الأسبوع الثاني : الألومنيوم مع المنيا



- الأسبوع الثالث : بني سويف مع المنيا



- الأسبوع الرابع : المنيا مع بترول أسيوط



- الأسبوع الخامس: الإعلاميين مع المنيا



- الأسبوع السادس : المنيا مع ديروط



- الأسبوع السابع : الفيوم مع المنيا



- الأسبوع الثامن : المنيا مع تليفونات بني سويف



- الأسبوع التاسع : البنك الأهلي مع المنيا



- الأسبوع العاشر : المنيا مع طهطا



- الأسبوع الحادي عشر : شبان قنا مع المنيا



- الأسبوع الثاني عشر : سوهاج مع المنيا



- الأسبوع الثالث عشر : المنيا مع الألومنيوم



- الأسبوع الرابع عشر : المنيا مع بني سويف



- الأسبوع الخامس عشر : بترول أسيوط مع المنيا



- الأسبوع السادس عشر : المنيا مع الإعلاميين



- الأسبوع السابع عشر : ديروط مع المنيا



- الأسبوع الثامن عشر : المنيا مع الفيوم



- الأسبوع التاسع عشر : تليفونات بني سويف مع المنيا



- الأسبوع العشرون : المنيا مع البنك الأهلي



- الأسبوع الحادي والعشرين: طهطا مع المنيا



- الأسبوع الثاني والعشرين: المنيا مع شبان قنا

أسفرت مباراة فريقي الزمالك والمنيا الودية، عن فوز فريق الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية جمعت بين الفريقين داخل ملعب القلعة البيضاء.