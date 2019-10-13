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مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا إعصار "هاجيبيس" باليابان

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:18 م
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مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا إعصار هاجيبيس باليابان
إعصار هاجيبيس باليابان
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الفجر
 
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أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ١٣ أكتوبر الجاري، عن خالص التعازي في ضحايا الإعصار "هاجيبيس" الذي ضرب عدداً من المناطق في اليابان مؤخراً، ما أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص.

كما أكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب اليابان في ذلك الموقف، مُتمنياً سرعة الشفاء للمصابين، وأعرب البيان عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الياباني الصديق لتلك المحنة.
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