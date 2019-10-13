مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا إعصار "هاجيبيس" باليابان

أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ١٣ أكتوبر الجاري، عن خالص التعازي في ضحايا الإعصار "هاجيبيس" الذي ضرب عدداً من المناطق في اليابان مؤخراً، ما أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص.



