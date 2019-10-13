مصر تُعرب عن خالص تعازيها في ضحايا إعصار "هاجيبيس" باليابان
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:18 م
Advertisements
الفجر
Advertisements
Advertisements
أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ١٣ أكتوبر الجاري، عن خالص التعازي في ضحايا الإعصار "هاجيبيس" الذي ضرب عدداً من المناطق في اليابان مؤخراً، ما أسفر عن وفاة وإصابة وفقدان العشرات، وإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص.
كما أكد البيان على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب اليابان في ذلك الموقف، مُتمنياً سرعة الشفاء للمصابين، وأعرب البيان عن ثقة مصر في تجاوز الشعب الياباني الصديق لتلك المحنة.
Advertisements
- مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا "زلزال المكسيك"
- مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا الانزلاق الأرضي بإثيوبيا
- مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا حرائق الغابات باليونان
- مصر تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا زلزال إندونيسيا
- مصر تعرب عن تعازيها لحكومة وشعب اليابان في ضحايا زلزال مدينة هوكايدو
- "الخارجية" تعزي اليابان في ضحايا زلزال هوكايدو
- مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا فيضانات اجتاحت 10 ولايات في نيجيريا
- مصر تعرب عن خالص تعازيها في ضحايا الفيضانات بمنطقة جنوب آسيا وأفغانستان
- مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا إعصار "ليكيما" شرق الصين
المزيد عن: مصر اليابان اعصار اخبار إعصار هاجيبيس باليابانتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر