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القيادة السعودية تعزي أسرة الزامل

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:09 م
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القيادة السعودية تعزي أسرة الزامل
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الفجر السعودي
 
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قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خالص التعازي والمواساة لمعالي المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائب وزير الصناعة والثروة والمعدنية وإخوانه وأسرتهم في وفاة والدهم معالي المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الزامل وزير الصناعة والكهرباء الأسبق، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.


وقد عبر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة الزامل كافة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.


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