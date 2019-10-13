الزمالك يتغلب على المنيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية.. وكمونه : أشكر اللاعبين على الأداء.. صور



وشهدت المباراة قوة وندية بين الفريقين، حيث تقدم فريق الزمالك بهدف في الدقيقة الثالثة من المباراة لإشرف بن شرقي، وتعادل بعدها وائل علي للمنيا برئاسية من عرضية للاعب علي دياب، ثم تقدم فريق الزمالك بهدف ثاني للاعب خالد بو طيب، وفي الشوط الثاني واصل فريق الزمالك الضغط واحرزوا الهدف الثالث للاعب اسامة فيصل، وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الرابع، قبل أن يقلص عبد العزيز الشاعر الفارق ويحرز الهدف الثاني من ضربة جزاء للمنيا.



من جانبه قال سمير كمونه المدير الفني للمنيا إن اللاعبين نفذوا المطلوب منهم خلال المباراة، وقدموا أداء قوي أمام فريق الزمالك الذي يمتلك العديد من اللاعبين الدوليين بالمنتخبات المختلفة، وسوف نُعالج الأخطاء التي أدت لاستقبال شباكنا للأهداف.



أضاف كمونه عبر المركز الإعلامي للمنيا، أن فريقه كان على قدر المسؤولية وقد شارك في المباراة 20 لاعبا مما أكد جاهزية جميع العناصر بكل المراكز المختلفة، وظهر ذلك من خلال صناعة أكثر من 6 هجمات وتسجيل هدفين بمهارة كبيرة من اللاعبين وكذلك عدم احتساب الحكم لركلتي جزاء صحيحتين، مقدمًا الشكر للفريق على أداء اليوم.



كما أكد المدير الفني أن لاعبي الفريق محمد محسن ومحمد آدم يعدان من العناصر القوية بالفريق ومستقبلهم كبير، خاصة أنهم من أبناء النادي بقطاع الناشئين وظهروهم بهذا المستوى خلال المباريات الأخيرة يؤكد أنهم سيكونون من العناصر الهامة في الفترة المقبلة.



وكان فريق المنيا قد بدأ المباراة بتشكيل ضم: محمد حسانين (حارس مرمى) - محمد آدم - برسوم محروس - سايكو - مصطفى الشوبكشي - بدوي عاشور - داوودا - مصطفى كازلوف - وائل علي - علي دياب - عمرو فيرون.



وفي الشوط الثاني اجرى سمير كمونة المدير الفني للمنيا عدة تغييرات بإشراك عبد الكافي رجب بدلا من الحارس محمد حسانين، وكذلك مشاركة: محمد محسن - ومحمد سمارة وزيزو، بدلا من مصطفى كازلوف وعلي دياب ووائل علي، وبعدها أشرك باقي العناصر البدلاء.



ومن المقرر أن يحصل الفريق على اجازة غدا الأثنين، ويعود للتدريبات مرة أخرى يوم الثلاثاء قبل مواجهة سوهاج في بداية مباريات الموسم يوم الأحد القادم.

أسفرت مباراة فريقي الزمالك والمنيا الودية، عن فوز فريق الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة قوية جمعت بين الفريقين داخل ملعب القلعة البيضاء.