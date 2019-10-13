تيتي يتحدث عن تفاصيل إصابة البرازيلي "نيمار"

علق البرازيلي "تيتي" مدرب منتخب البرازيل علي الإصابة التي تعرض لها لاعب السامبا نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال ودية منتخب نيجيريا اليوم.





وقال "تيتي" في تصريحات صحفية عقب المباراة: " نيمار لم يعاني من أي إصابة قبل مباراة نيجيريا، ولكنه شعر بآلام عضلية خلال اللقاء وفضلت استبداله خشية تفاقم الاصابة".





وأضاف: " لا يمكن أن أشرك أي لاعب أبدًا اذا كانت هناك مؤشرات بإصابته، لا استطيعغ المخاطرة باشراك لاعب يعاني من إصابة هذا سيكون تصرف غير مسؤول مني، ولذا فضلت استبدال نيمار كإجراء احترازي خوفًا على اللاعب".





مدة غياب البرازيلي نيمار عن الملاعب





وتعرض نيمار لإصابة قوية غادر على إثرها مباراة البرازيل أمام نيجيريا في الدقيقة 12 من عمر اللقاء وحل فيليب كوتينيو بدلا منه.





وذكرت تقارير صحفية أن هناك مؤشرات أولية تؤكد غياب نيمار عن الملاعب لمدة تتراوح من أسبوع إلى ٣ أسابيع.





وكانت مباراة البرازيل ونيجيريا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في سنغافورة اليوم.



