ماهر فرغلي: يجب على الشعب المصري أن يقف بجوار جيشه الوطني (فيديو)
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:20 م
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أمنية فوزي
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قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن الجيش المصري يعتمد على نفسه رغم أنه جزء من الشعب، ومن جهة أخرى يبني ويشارك في البناء في كل شيء.
وأكد "فرغلي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أنه يجب على الشعب المصري أن يحدد موقفه ويقف بجوار جيشه الوطني؛ لأن مصر في مرحلة مصيرية لدحر الإرهاب.
وأوضح الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن المستهدف في الفترة الماضية، هو هدم الجيش المصري، مؤكدًا أن مصر قوتها في جيشها، وأن هدم الجيش المصري معنويًا يعني هدم مصر، لافتًا إلى أن الخطة التي التي تستهدف الجيش المصري قديمة، وتتجدد طوال الوقت.
وكان أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، أن مصر بلد التسامح والسلام وسنظل ذلك، موضحًا أن السلام هو سلام العزة، والشرف، والكرامة، حيث أن السلام الحقيقي هو السلام الذي له قوة تحميه وإلا سيكون استسلامًا.
وأضاف "جمعة"، أن سيناء تذكرنا بشموخ القوات المسلحة، وشموخ الشعب المصري، مضيفا أن الحجاج بن يوسف الثقفي قال عن مصر وشعبها: "أتقى فيهم ثلاثًا - نسائهم فلا تقربهم بسوء وإلا أكلوك كما تأكل الأسود فرائسها- أرضهم وإلا حاربتك صخور جبالهم- دينهم وإلا أحرقوا عليك دنياك وهم صخرة فى جبل كبرياء الله تتحطم عليها أحلام أعدائهم وأعداء الله".
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