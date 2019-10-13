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"الهلال الأحمر" تفرض غرامة مليون ريال لمن يعتدي على الممارس الصحي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:16 م
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الهلال الأحمر تفرض غرامة مليون ريال لمن يعتدي على الممارس الصحي
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الفجر السعودي
 
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أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، اليوم الأحد، أنها تتابع مع الجهات الأمنية جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حق الممارس الصحي وحمايته من الاعتداء، وذلك تعليقًا على حادثة اعتداء أهالي مصاب على الفرقة الإسعافية بالمدينة المنورة.


وأوضح الحساب الرسمي للهلال الأحمر على موقع التواصل تويتر، أن رئيس الهيئة اطمأن في اتصال هاتفي على أفراد الفرقة الإسعافية التي تعرضت للاعتداء من قبل ذوي أحد المصابين بالمدينة المنورة.


وأكد رئيس هيئة الهلال الأحمر أن الهيئة ستتابع مع الجهات الأمنية جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حق الممارس الصحي وحمايته من الاعتداء.


ونشر حساب الهلال الأحمر "إنفوجراف" أوضحت من خلاله أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا يعد جريمة يُعاقب عليها القانون، بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.  

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