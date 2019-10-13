"الهلال الأحمر" تفرض غرامة مليون ريال لمن يعتدي على الممارس الصحي

وأوضح الحساب الرسمي للهلال الأحمر على موقع التواصل تويتر، أن رئيس الهيئة اطمأن في اتصال هاتفي على أفراد الفرقة الإسعافية التي تعرضت للاعتداء من قبل ذوي أحد المصابين بالمدينة المنورة.





وأكد رئيس هيئة الهلال الأحمر أن الهيئة ستتابع مع الجهات الأمنية جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان حق الممارس الصحي وحمايته من الاعتداء.





ونشر حساب الهلال الأحمر "إنفوجراف" أوضحت من خلاله أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا يعد جريمة يُعاقب عليها القانون، بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى مليون ريال.