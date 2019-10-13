متحدث البرلمان: مصر لن تفرط في لتر واحد من حقها بمياه النيل (فيديو)

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، إنه يجب أن يدرك المصريين أنه لا يوجد مشكلة بيننا وبين الشعب الأثيوبي، حيث أن مصر حريصة على تحقيق الشعب الأثيوبي التنمية، ولكن الأزمة سببها الاختلاف حول قواعد ملء سد النهضة.





وأشار "حسب الله"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأحد، إلى أن الشعب الأثيوبي يجب أن يكون مدركا أن حق مصر في مياه النيل حق مصون بفعل الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن مصر لن تفرط في لتر واحد من حقها في مياه النيل، وليس متر مياه.





وأكد أن القيادة المصرية لديها أدواتها لإعادة المفاوضات حال تعثرها، منوهًا بأن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة عن أزمة سد النهضة كان رسالة طمأنة لكل المصريين، مشددا على ضرورة أن يثق المصريين في قيادتهم بشأن هذا الملف، معلقا: "اللي مفرطش في ذرة رمل من البلد مش هيتنازل عن لتر مياه".



