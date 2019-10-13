عاجل.. النائب العام يُصدر قرارًا بمنع المطربة بوسي من السفر.. ومحامي طليقها يُنذر هاني شاكر بوقفها عن الغناء (مستندات)

أصدر النائب العام قرار رقم ٣٩٠ و ٣٩١، ضد المطربة ياسمين محمد شعبان والشهيرة ب "بوسي"، يفيد بمنعها من السفر وعدم مغادرة البلاد، بسبب الأحكام الصادرة ضدها، وذلك حسبما أكد أشرف مسعود محامي فطين "زوج بوسي السابق"، في تصريحات صحفية.





وأشار أشرف مسعود بأن هذا القرار الصادر، يأتي بناءا علي الحكم النهائي الصادر ضد بوسي بالحبس ٣ سنوات في جريمة إصدار شيك بمبلغ ٢ مليون جنيه، بدون رصيد وهو واجب التنفيذ، بالإضافة إلي الحكم الغيابي الصادر من محكمة الهرم بالحبس ٣ سنوات و١٠٠ ألف جنيه كفالة، بسبب شيك بمبلغ ١٥ مليون جنيه.





وأوضح أشرف، أنه صدر ضد بوسي حكم غيابي جديد خلال الأيام القليلة الماضية، يفيد بحبسها ٣ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه، نظرا لاصدارها شبك بمبلغ ١٠ ملايين جنيه، ليصل إجمالي الأحكام الصادرة ضدها في ثلاثة شيكات بمبلغ ٢٧ مليون، إلي ٩ سنوات حبس.





وقام أشرف أيضا، بإرسال إنذار علي يد محضر إلي الفنان هاني شاكر بصفته نقيب الموسيقين، وذلك من أجل إيقاف وشطب عضوية المطربة "بوسي"، نظرا لصدور حكم نهائي ضدها بالحبس ثلاث سنوات في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.





ويفيد الإنذار بضرورة شطب عضوية بوسي من نقابة المهن الموسيقية، وذلك لأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد هي من الجرائم المخله بالشرف والأمانة، وهو ما يستوجب شطبها.



