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برلماني يطالب بضرورة توعية المواطنين بخطورة حروب الجيل الرابع

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 08:10 م
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برلماني يطالب بضرورة توعية المواطنين بخطورة حروب الجيل الرابع
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إسلام شعراوي
 
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أكد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، تمثل خارطة جديدة لطريق المصريين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا قائمة علي الصراحة والوضوح، مطالبًا بضرورة توعية المواطنين بخطورة حروب الجيل الرابع التي انتشر خلال الآونة الأخيرة من قبل الأبواق التابعة للجماعة الإرهابية.

وأضاف "هيكل"، أن الرئيس السيسي كان في منتهى الدقة في ربط ما حدث في الماضي والحاضر وتصوره للمستقبل، وخاصة بوصف السنوات الـ6 الماضية بالاستنزاف، لمقدراتنا ومواردنا إضافة إلي شهداء ومصابين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ أمن واستقرار الدولة المصرية.

وأكد نائب "مستقبل وطن"، أن الدولة المصرية قوية ومواطنيها على وعى بما يمنعها من الدخول فى نفق الاستسلام إلى عمليات إرهابية التي تستهدف استقرارها وآمنها.
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