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ديشامب يوجه صدمة قوية لـ كريم بنزيمة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:56 م
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ديشامب يوجه صدمة قوية لـ كريم بنزيمة
ديشامب يوجه صدمة قوية لـ كريم بنزيمة
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الفجر الرياضي
 
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وجه المدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب ضربة موجعة للنجم الفرنسي كريم بزيمة مهاجم ريال مدريد مشيرا إلى أن اللاعب لن يكون له مكان في تشكيلة الفريق.


و قد تم استبعاد بنزيمة تماما من تمثيل منتخب فرنسا منذ عام 2015، بعدما تورط في قضية ابتزاز زميله السابق في صفوف المنتخب ماتيو فالبوينا بشأن فيديو فاضح.

وخلال في تصريحات للقناة الفرنسية  "تي أف 1" قال ديشامب، إنه قرار رياضي، موضحا أنه يعتقد أن انضمامه للمنتخب لن يكون جيدا على الإطلاق، مشددا أنه يعمل لصالح الفريق.

وأوضح المدير الفني لمنتخب فرنسا أنه يفكر في الأمور بناء على ما يعتقد أنه الأفضل لفرنسا، ومن يجب أن يمثل قميص الديوك، مشيرا إلى أنه "قد يكون هناك أوجه مختلفة للازمات.

وتابع المدرب أنه يواجه العديد من المشكلات مع من يريدون رؤية الحقيقة بشكل مختلف، موضحا أنه أمر غير مفهوم وأن وجوده في عالم كرة القدم ليس من أجل هذه الأمور.

وخاض النجم الفرنسي رفقة ريال مدريد هذا الموسم 9 مباريات في الدوري الإسباني بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وتألق بشكل كبير للغاية، حيث سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين في 792 دقيقة.

يذكر أن ديشامب يعد صاحب الكلمة العليا في المنتخب الفرنسي، حيث يوجد على رأس القيادة الفنية للديوك منذ عام 2012.

وخاض معهم 97 مباراة، حقق الفوز في 63 مباراة، والتعادل في 17 مباراة وخسارة مثلها، واستطاع التتويج بكأس العالم مؤخرا خلال 2018 امام كرواتيا  الذي أقيم في روسيا.

       
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