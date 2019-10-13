"هنا نصلي معًا".. ملتقى سانت كاترين على دقات الإنشاد الصوفي والترانيم القبطية

أقامت وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الثقافة، بعمل ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان، والذي جاء تحت عنوان "هنا نصلي معًا"، والذي يهدف إلى تعزيز قيم الإخاء بين الشعوب ويطلق رسالة محبة وتسامح للبشرية والحضارة الإنسانية، حيث عدها الحضور أنها بمثابة أنشودة تمزج الإنشاد والترانيم لترتقي بالمشاعر والوجدان وتؤكد قدرة الفنون والإبداع على خلق جسور التواصل والتقارب بين الأمم.





وأظهرت الاحتفالية التي أخرجها الفنان هشام عطوة قدرة الفن كقوة ناعمة في التواصل بين الشعوب بلغة عالمية واحدة تدعو إلى المحبة والسلام والتسامح وقبول الآخر حيث قدمت الفرق الفنية بأصوات من السماء مزيجًا من الإنشاد الصوفي والديني والترانيم القبطية لفرق كرواتيا ورومانيا واليونان والمغرب، بالإضافة إلى فرقة السباعية من أسوان والتنورة التراثية والمطرب ماهر محمود وفرقة الهيئة الإنجيلية.





بدأت الاحتفالية بآيات من القرآن الكريم ثم كرياليسون "ارحم يا رب" لفرقة اليونان، والبردة السباعية مع فرقة رومانيا قداس الكاثوليك، بارك بلادي، واكتملت الرسالة في نهاية الاحتفالية عندما صعد الوزراء والسفراء الحضور إلى المسرح على أنغام أغنية أرض الكنانة تحيةً لخير أجناد الأرض.





تحقيق التنمية المستدامة

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قالت إن ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان، العام الجاري، والذي صاحبه العديد من الفعاليات، مثل الورش الفنية لعرض فنون وتراث المشغولات البدوية التي تنتجها سيدات سانت كاترين، من شأنه أن يساهم في التنمية السياحية المستدامة، وهو ما يتوافق مع رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.





كما أكدت على أهمية الثقافة والفن في مد جسور التواصل بين البشر، لذا فإن هذه الاحتفالية تتماشى مع ما تدعو اليه وزارة السياحة، العناصر الرئيسية لمحور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي في تطوير القطاع، والتي تؤكد الوزارة من خلالها على أهمية التواصل الإنساني بين الشعوب، وتلقي الضوء على الشعب المصري المحب للسلام والمليء بالشغف والفخر والاعتزاز والذي يسعى دائمًا للتقدم.





وقدمت وزارة الثقافة خلال الاحتفالية عرضًا فنيًا، شارك فيه فرق إنشاد ديني من دول كرواتيا والمغرب ورومانيا مع فرق الإنشاد الديني المصرية التابعة لصندوق التنمية الثقافية، كما قدم عددًا من أبناء الجالية المصرية في الإمارات عرضًا فنيًا خلال الاحتفالية.





الفعالية تحظى بإعجاب المشاط

عقب الاحتفالية التقت وزيرة السياحة مع الفرق المشاركة، وأعربت عن إعجابها بالعرض المتميز الذي قدموه، كما أبدت الوزيرة تقديرها للجهود التي يقوم بها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وما قام به هو وفريق "هنا نصلي معًا"، والدور الذي لعبته المحافظة في إنجاح ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان للعام الخامس، لذا كان مختلفًا هذا العام.





وكانت وزارة السياحة قد حرصت على المشاركة في هذا الملتقى الهام في إطار سعيها للترويج للسياحة لمحافظة جنوب سيناء، وذلك تماشيًا مع أحد ركائز محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع للترويج لكل منطقة سياحية على حدة، كما أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي تم تمييزها في برنامج تحفيز الطيران الجديد ضمن المحافظات التي تأثرت معدلات السياحة الوافدة إليها في الفترة الأخيرة، وذلك لدفع مزيد من الحركة إليها.





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