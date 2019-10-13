سامية زين العابدين: ندوات القوات المسلحة أكثر من رائعة وتمس الأمن القومي

علقت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، على الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "كل ندوات القوات المسلحة تكون أكثر من رائعة، وتمس قضايا الأمن القومي مباشرة، ولا يوجد حجاب بين الندوات وبين المواطن العادي سواء المتواجد في القاعة، أو المواطن أمام الشاشات التليفزيونية".





وأشارت "زين العابدين"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامجها "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاجئ الحضور اليوم وفتح باب المناقشة، لافتة إلى أن الأسئلة خرجت من القلب، متابعة: "هزني جدًا الطالب بتاع الأزهر إللي اتكلم ببساطة شديدة جدًا مست قلوبنا كلنا".





وأشادت الكاتبة الصحفية، بكلمة الفنان أحد عز، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، متابعة: "كلامة عن الأفرول المموه كان صحيح، أنا بحس إني عندي طاقة غير عادية لما ألبس الأفرول ده".



