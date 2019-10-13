ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 13-10-2019

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:46 م
Advertisements
أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 13-10-2019
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد


يعرض لكم "الفجر"،اسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-10-2019 في العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنيه المصري.


وسجلت البنوك المصرية"، سعر شراء الدينارالكويتي بالبنك الاهلي 53.13 جنيه للشراء، وللبيع 53.73 جنيه، وسجل53.39 جنيه للشراء،53.73جنيه للبيع ببنك مصر.


وسجل متوسط سعر صرف الدينار في البنوك المصرية وفقًا للبنك المركزي المصري 53.36 للشراء، 53.73 للبيع.


أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك الخاصة 

 

اليوم

البنك

سعر البيع

سعر الشراء

13/10/2019

الاهلي الكويتي

53.76

52.68

بنك بلوم

53.76

53.39

مصرف ابوظبي

53.82

53.01

المصري الخليجي

53.82

53.10

العربي الافريقي الدولي

54.22

53.29

 

 

 

 

 

البنوك التي سجلت اعلي سعر للشراء الدينار الكويتي

 

اليوم

البنك

سعر الشراء

13/10/2019

بنك مصر

53.39

بنك بلوم

53.39

بنك الاهلي المصري

53.13

العربي الافريقي الدولي

53.29

 

 

 

 

البنوك  التي سجلت اقل سعر للبيع الدينار الكويتي


اليوم

البنك

سعر البيع

13/10/2019

بنك الاهلي المصري

53.73

بنك مصر

53.75

بنك بلوم

53.76

 

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر شراء الدينار الكويتي سعر بيع الدينار الكويتي سعر الدينار الكويتي الدينار الكويتي البنوك المصرية البنوك الخاصة اسعار صرف الدينار الكويتي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
1
x
14:00
1
نيجيريا
جنوب إفريقيا
2
x
15:00
1
مالي
الأرجنتين
6
x
16:00
1
الإكوادور
ساحل العاج
0
x
19:00
0
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
1
x
18:00
2
هولندا
ويلز
-
x
20:45
-
كرواتيا
إستونيا
-
x
20:45
-
ألمانيا

DMCA.com Protection Status