أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم 13-10-2019
اسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد
يعرض لكم "الفجر"،اسعار الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-10-2019 في العاملة بالسوق المحلية مقابل الجنيه المصري.
وسجلت البنوك المصرية"، سعر شراء الدينارالكويتي بالبنك الاهلي 53.13 جنيه للشراء، وللبيع 53.73 جنيه، وسجل53.39 جنيه للشراء،53.73جنيه للبيع ببنك مصر.
وسجل متوسط سعر صرف الدينار في البنوك المصرية وفقًا للبنك المركزي المصري 53.36 للشراء، 53.73 للبيع.
أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنوك الخاصة
|
اليوم
|
البنك
|
سعر البيع
|
سعر الشراء
|
13/10/2019
|
الاهلي الكويتي
|
53.76
|
52.68
|
بنك بلوم
|
53.76
|
53.39
|
مصرف ابوظبي
|
53.82
|
53.01
|
المصري الخليجي
|
53.82
|
53.10
|
العربي الافريقي الدولي
|
54.22
|
53.29
البنوك التي سجلت اعلي سعر للشراء الدينار
الكويتي
|
اليوم
|
البنك
|
سعر الشراء
|
13/10/2019
|
بنك مصر
|
53.39
|
بنك بلوم
|
53.39
|
بنك الاهلي المصري
|
53.13
|
العربي الافريقي الدولي
|
53.29
البنوك
التي سجلت اقل سعر للبيع الدينار الكويتي
|
اليوم
|
البنك
|
سعر البيع
|
13/10/2019
|
بنك الاهلي المصري
|
53.73
|
بنك مصر
|
53.75
|
بنك بلوم
|
53.76
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