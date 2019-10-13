أهداف مباراة منتخب اسبانيا ضد النرويج في تصفيات يورو 2020 (فيديو)

تمكن منتخب النرويج من تحقيق التعادل أمام غريمه منتخب اسبانيا بهدف لكلًا منهما، في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت، على ملعب "وليفال ستاديوم"، في إطار منافسات المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية المقبلة "يورو 2020".





وسجل ساؤول، هدف التقدم لمنتخب اسبانيا فى الدقيقة 46، ونجح جوشوا كينج فى إدراك هدف التعادل للننرويج من ركلة جزاء، فى الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، يتصدر منتخب اسبانيا جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 19 نقطة، بينما يحتل منتخب النرويج المركز الرابع برصيد 10 نقاط.



جدير بالذكر أن سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، حقق إنجازًا تاريخيًا خلال مواجهة منتخب اسبانيا أمام النرويج بتخطيه رقم إيكر كاسياس.





وشارك راموس مع منتخب اسبانيا في المباراة رقم 168 بقميص الماتادور، ويصبح أكثر اللاعبين مشاركة رفقة المنتخب الإسباني.

وتخطى راموس الرقم القياسي المسجل بإسم الحارس المخضرم إيكر كاسياس، والذي شارك خلال 167 مباراة بقميص منتخب اسبانيا.

ويأتي سيرجيو راموس في المركز الأول برصيد 168 مباراة، ويليه في المركز الثاني تشافي هيرنانديز برصيد 133 مباراة، يليه أندريس إنييستا والذي شارك بقميص المنتخب الإسباني خلال 131 مباراة في المركز الثالث.

وشارك راموس لأول مرة بقميص منتخب اسبانيا عام 2005، في مباراة ودية أمام الصين، وكان يبلغ اللاعب من العمر 19 عامًا.

أرقام المخضرم "سيرجيو راموس" مع منتخب اسبانيا:-

- 168 مباراة. - 125 فوز. - 23 تعادل. - 20 خسارة. - 23 كرت أصفر. - 0 كرت أحمر. - 21 هدف. - 7 أسيست. - 3 بطولات.



وبدء منتخب اسبانيا مباراته أمام لنرويج بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: أريزابالاجا كيبا.





خط الدفاع: خيسوس نافاس - سيرجيو راموس - راؤول ألبيول - خوان بيرنات.





خط الوسط: فابيان رويز بينا - نيجويز ساؤول - سيرجيو بوسكيتس.





الهجوم: رودريجو مورينو - ميكيل أورزبال - داني سييبايوس.





شاهد.. أهداف مباراة منتخب اسبانيا والنرويج في تصفيات يورو 2020:-



