عقد محادثات بين الحكومة وقوات سوريا الديموقراطية
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 07:47 م
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أمنية فوزي
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أعلنت مصادر سورية، عن عقد محادثات بين الحكومة وقوات سوريا الديموقراطية في قاعدة روسية بسوريا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
ومن الجدير بالذكر، أن مصدر عسكري سوري، مساء اليوم الأحد، صرح بأن وحدات من الجيش السوري بدأت مساء اليوم، بالتحرك من مواقعها في محيط مدينة منبج باتجاه مركز المدينة.
وتابع: "المئات من الجنود بكامل عتادهم العسكري وتنفيذا لأوامر وتعليمات القيادة العسكرية السورية، تحركوا بعد ظهر اليوم إلى للانتشار داخل مدينة منبج وعلى مداخلها ومخارجها".
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