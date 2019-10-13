خطوة جديدة تقرب ريال مدريد من صفقته الكبري

يواصل نادي ريال مدريد محاولاته لحسم صفقته الكبري، خلال فترة الانتقالات القادمة، في أطار خطة إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز في توفير احتياجات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق للعودة للهيمنة على أوروبا من جديد.





وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الفرنسي "بول بوجبا" خلال فترة الانتقالات المقبلة، ويسعي لاستغلال وجود الحارس ألفونس أريولا ضمن صفوفه معارًا من باريس سان جيرمان للتقرب من وكيله مينو رايولا لابرام صفقة "بوجبا" والمزيد من الصفقات القوية بالمستقبل.





ويستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات القادمة، أبرزهم، بول بوجبا، وكريستيان اريكسن لاعب توتنهام ودوني فان دي بيك من أياكس أمستردام الهولندي، وكما أشارت تقارير لمتابعة النادي الملكي للاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.





وحاول نادي ريال مدريد الحصول على خدمات بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الطلبات المالية الضخمة لنادي مانشستر يونايتد حالت دون إتمام الصفقة.



