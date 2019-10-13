نوال الدجوي: الشعب المصري زكي وقادر على أن يفكر ويبدع (فيديو)

قالت الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص بمصر، إن الشعب المصري زكي وقادر على أن يفكر ويبدع، ولكن هناك كبوة فظيعة حدثت في التسعينات، خاصة في مجال التعليم، وهذا أثر على مصر حتى الآن.





وتابعت "الدجوي"، خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أنها كرمت من العديد من الدول والمؤسسات، معقبة: "اتكرمت من الاتحاد الأمريكي للجامعات الذي يضم 86 جامعة، وكان يومًا في منتهى الجمال".





وكشفت عن حديثها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تكريمها، قائلة: "قولت للرئيس أنا اتكرمت من العالم كله، لكن أسعد لحظة في حياتي هي من تكريمي من الدولة المصرية".





وأضافت أن السفير البريطاني وصف تفوق الطلاب المصريين في الرياضيات والعلوم بالمبهرة، متابعة: "قال كلام كتير جدًا عن تفوق المصريين".





ولفتت إلى أن مصر كانت في الستينيات كانت تعتبر قلعة التعليم في العالم العربي، وكانت كل الشخصيات الهامة تدرس في مصر، مستطردة: "أنا كنت بدرس لطلاب من جميع الدول العربية في مصر، ولذلك أنا محبوبة من جميع الدول العربية".



