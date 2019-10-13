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المجلس القومي للمرأة يطلق المرحلة الثانية من حملة "طرق الأبواب" في الوادي الجديد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:54 م
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المجلس القومي للمرأة يطلق المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب في الوادي الجديد
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هدير محمود
 
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إنطلقت، اليوم الأحد، بمحافظة الوادي الجديد فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب التي يطلقها المجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار بلدي أمانة.

واعلنت، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الوادي الجديد، نادية عزمي، في تصريح خاص لـ "الفجر"، إن فرع المجلس يستهدف التوعية بكيفيه المساهمة بكافة المجهودات التي تقوم بها الدوله من حكومة وقطاع خاص وأهلي لبناء وطن مستقر ومزدهر فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة استقرار وأمن وسلامة المجتمع المصري.

وأضافت، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، إن الحملة نجحت خلال اليوم الأول في الوصول للسيدات والفتيات والرجال بقرى ومراكز المحافظة بأماكن العمل والإقامة وكافة الأسواق والتجمعات واستعانت الحمله في ذلك بالرايدات الريفيات والأعضاء والفريق الإداري.

والجدير بالذكر، تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر بجميع المراكز والقري لمحافظات الجمهورية.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن الحملة تستكمل ما حققته المرحلة الأولى من أهداف وتستهدف الوصول إلى أكبر عدد من السيدات فى قرى ونجوع مصر المختلفة، والتأكيد على أهمية دورهن فى حماية وطننا الحبيب ضد كل من يسعى لهدم كيانه واستقراره.

وأكدت مرسى أن المرحلة الأولى من الحملة لاقت ترحيب واستجابة كبيرة من الأهالى والسيدات على مستوى المحافظات، مؤكدة أن الهدف من الحملة هو التوعية بحقيقة ما يحدث على أرض الوطن من عمليات حقيقية للبناء والتنمية على كافة المستويات بالإضافة إلى التوعية بحرب الشائعات والمحاولات المضنية لإثارة الفتن وخلق الأزمات وإشاعة الفوضى فى البلاد.

مشيرة إلى أن الحملة تستهدف توعية السيدات عن طريق النزول إليهن فى بيوتهن وتعريفهن بأهمية المشاركة الإيجابية فى بناء وطنهن فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصر وكذلك توعيتهن بالمخاطر الخارجية والداخلية التى تهدد أمن وسلامة مصر والمصريين والمصريات.
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