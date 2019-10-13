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أمير الرياض يعزي بندر بن سلطان في وفاة والدته

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:07 م
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أمير الرياض يعزي بندر بن سلطان في وفاة والدته
بندر بن سلطان
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قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أمس الجمعة، بتقديم واجب العزاء للأمير بندر بن سلطان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، في وفاة المغفور لها والدته الأمير الخيزرانة، خلال زيارة قام بها سموه لمقر العزاء بالرياض.

وأعرب الأمير بندر بن سلطان، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

وسأل "سمو الأمير فيصل" الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلهم وزويهم الصبر والسلوان.

وتوفت الأميرة الخيزرانة والدة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الإثنين الماضي والموافق 7 أكتوبر الماضي.

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