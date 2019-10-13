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عاجل.. الكشف عن مدة غياب نيمار عن الملاعب بسبب الإصابة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:48 م
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عاجل.. الكشف عن مدة غياب نيمار عن الملاعب بسبب الإصابة
نيمار
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الفجر الرياضي
 
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كشفت تقارير صحفية منذ قليل، عن تطورات جديدة في إصابة نيمار دا سيلفا، نجم منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان الفرنسي والتي تعرض لها في مباراة السامبا الودية اليوم أمام نيجيريا.

 

الكشف عن مدة غياب نيمار عن الملاعب بسبب الإصابة


وذكرت التقارير الصحفية أن هناك مؤشرات أولية تؤكد غياب نيمار عن الملاعب لمدة تتراوح من أسبوع إلى ٣ أسابيع.

 

وتعرض نيمار لإصابة قوية غادر على إثرها مباراة البرازيل أمام نيجيريا في الدقيقة 10 من عمر اللقاء وحل فيليب كوتينيو بدلا منه.

 

ولم يستطع اللاعب إكمال المباراة فحل مكانه لاعب بايرن ميونخ فيليب كوتينيو بعد خمس دقائق.

 

وخلال جلوسه على مقاعد البدلاء، وضع الفريق الطبي الثلج على العضلة الخلفية لفخذ المهاجم الذي شارك في مباراته الـ101 مع "سيليساو".

 

وكانت مباراة البرازيل ونيجيريا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في سنغافورة اليوم.

 

التشخيص الطبي لإصابة نيمار


 

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المزيد عن: نيمار مباراة البرازيل ونيجيريا البرازيل ونيجيريا البرازيل اخبار الرياضة
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