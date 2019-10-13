فرسان مصر صنعوا تاريخا جديدا بالتأهل للاوليمبياد بعد غياب 60 عاما

صنع منتخبنا الوطنى للفروسية لقفز الموانع تاريخا جديدا للعبة بالتأهل لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، وذلك بعد فوز منتخبنا ببطولة الأمم التى أقيمت اليوم الأحد بملعب السلام بمدينة الرباط المغربية ، ضم المنتخب الفرسان سامح الدهان عبد القادر سعيد ونائل نصار ومحمد طاهر زيادة ، شارك فى البطولة 17 دولة منها اليمن والعراق والكويت والسعودية والإمارات وعمان وقطر والبحرين والأردن ولبنان وسوريا ومصر وليبيا وتونس والجزائر ،

قال المهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصرى والإفريقي للفروسية إن المنافسة على التأهل للدورة الأوليمبية كانت على أشدها مع دول المغرب المستضيفة البطولة والتى شارك فرسانها بخيول مملوكة للملك ، سعر الحصان الواحد يفوق أسعار الخيول المصرية التى شارك بها منتخبنا مجتمعة بثلاثة أضعاف ، وقطر التى يملك فرسانها خيول بملايين الدولارات ، لدرجة أن أحد هذه الخيول وصل سعره إلى 35 مليون يورو ، والإمارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية التى تمتلك خيول من أفضل خيول العالم ، مشيرا إلى الجيل الحالى من فرسان منتخبنا الوطنى صنعوا تاريخا لم يحدث منذ 60 عاما بتأهل المنتخب إلى الدورة الاوليمبية ، التى لم يتأهل لها اى منتخب مصرى آخر منذ دورة الألعاب الأوليمبية التى استضافتها العاصمة الإيطالية روما عام 60 ، وتعد هى المرة الأولى التى يتأهل فيها منتخبان من الدول العربية ، بعد أن كان من قبل يتأهل منتخب واحد فقط، وضم كل منتخب أربعة فرسان ، وتم احتساب نتائج أفضل ثلاثة فرسان طبقًا للنظام الجديد فى التأهل.

أشار إلى أن منتخبنا استعد بقوة للبطولة للفوز بأحد تذكرنى التأهل، خاصة أن مصر على مستوى الفرق لم تتأهل من دورة الألعاب الأوليمبية التى استضافتها روما الإيطالية عام 1960، ومنذ ذلك التاريخ غاب عن التأهل الأوليمبى منذ نحو 60 ، ومثل مصر فى ذلك الوقت الفرسان جمال حارس ومحمد سليم ذكى وعلوى غازى ، ومنذ ذلك التاريخ لم يتأهل أى فريق مصرى للأوليمبياد، لافتا إلى أن تأهل الفرسان اليوم سوف يدونه التاريخ مع عملاقة الفروسية السابقين.

أكد حطب أنه بعد تأهل الفريق المصرى للاوليمبياد أمامنا فرصة لتأهل لاعبين اثنين فى منافسات الفردى من الآن وحتى أوائل مايو المقبل ، حيث تأهل كريم الزغبى فى الفردى من قبل لدورات ريودى جانيرو 2016 ، ودورة لندن 2012 ، ودورة بكين 2008 ، ومن قبله تأهل الفارس أندريه سكاكينى للمشاركة فى أربع دورات أوليمبية هى برشلونة 92 ، واتلانتا 96 ، وسيدنى 2000 ، واثينا 2004 ، مشيرا إلى أن اللاعبين المصريين استعدوا جيدا للمنافسات المختلفة سواء على مستوى الفرق أو على المستوى الفردى من خلال المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية التى يقيمها الاتحاد بدعم مالى من وزارة الشباب والرياضة ، أو البطولات الدولية المختلفة التى يشارك فى الفرسان على مستوى العالم لرفع المستوى الفنى والمهارى من أجل تمثيل مصر أفضل تمثيل، فى مختلف المحافل الدولية والعالمية والقارية والعربية.