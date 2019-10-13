خالد الجندي يحذر من إبداء الآراء دون علم: "كرهتونا في الفتوى" (فيديو)

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من إبداء الرأي دون علم في القضايا المهمة، قائلًا: "يا ريت نبطل إبداء الآراء في مسائل خطيرة جدًا من غير دراسة وفهم، ومن غير قراءة إحصائية للموضوع إللي بنتكلم فيه".وأشار الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc" مساء اليوم، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث في هذا الأمر، خلال كلمته اليوم، متابعًا: "الراجل قال بمنتهى الصراحة، اللي عايز يتكلم معايا في موضوع يا إما يكون فاهم هو بيتكلم في إيه يا إما بلاش تتضييع وقت، لأن تضييع الوقت ده هلك وقتل لينا جميعًا، وإحنا مشكلتنا الفتي، كله بيفتي على نفسه، لدرجة الناس اللي موكول إليهم الفتوى، اللي هما إحنا المشايخ كرهوا الفتوى".واستكمل عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: "بقى فيه فيروس منتشر عندنا في البلد اسمه الفتي، الفتي بقى شيء معتاد، وده بقى شيء لا يطاق، ممكن يحصل عند المجانين ولكن مينفعش يحصل إنه بقى شيء للتشهير بالبلد ويتطور لأخذ موقف عدائي ضد مؤسسات الدولة بسبب رأي خاطئ وفهم خاطئ".ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إلى أن القنوات المعادية لمصر تستضيف أشخاص ليس لديهم أي دراسة إحصائية أو فهم للمواضيع، أو معايشة لما يحدث.