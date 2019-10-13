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شاهد.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:38 م
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شاهد.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
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نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء حضوره اليوم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكري انتصار السادس من أكتوبر.


شاهد.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

وكان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، وقائع الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان "أكتوبر.. إرادة وتحدي" بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية والتى قدمت نماذج لبعض الملاحم والبطولات التى حفلت بها معارك الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد والجهود الحالية في القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء والتي تأتي تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة. 

بدأت وقائع الندوة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغى.


شاهد.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

وتضمنت الندوة فقره فيلمية بعنوان "الحقيقة والتحدي" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول التحديات التى واجهتها مصر عبر مختلف العصور ومنها أكبر التحديات وهو تحدى حرب يونيو 1967 وتحويلها إلى أكبر إنتصار عسكرى فى التاريخ الحديث بإرادة المصريين التى كانت السبب الرئيسى فى إنتصار أكتوبر العظيم، كما تناول الفيلم التحدى الذى تقوم به مصر حاليًا لإستعادة ريادتها ومكانتها المرموقة بالعمل والبناء والنجاح كما يعد الفيلم تعبيرًا عن تواصل أجيال أكتوبر التى حملت رايات النصر إلى الأجيال التى تحمل على عاتقها بناء الوطن والدفاع عن أمنه وإستقراره.

شاهد.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
شاهد.. السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
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