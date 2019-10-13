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بوفون يكشف لأول مرة عن حديثه مع رونالدو عقب المقصية الشهيرة في مرماه

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:28 م
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بوفون يكشف لأول مرة عن حديثه مع رونالدو عقب المقصية الشهيرة في مرماه
مقصية رونالدو في مرمى يوفنتوس
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حسام مجدي
 
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كشف جيانلويجي بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس عن سر الحديث الذي دار بينه وبين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق عقب مقصيته الشهيرة في مرماه.


مقصية رونالدو في مرمى بوفون

وكان رونالدو قد سجل هدف رائع من مقصية شهيرة خلال فترة تواجده في نادي ريال مدريد في مرمى بوفون خلال مواجهة الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا.


حديث بوفون ورونالدو عقب المقصية

وكشف بوفون عن سر الحديث الذي دار بينه وبين رونالدو قائلا: "‏بعد تلك المقصية التي سجلها كريستيانو ضدنا بقميص ريال مدريد، ذهبتُ لأسأله كم عمره فابتسم وقال '33 عامًا! ليس سيئًا، أليس كذلك ؟'. قلتُ في نفسي آنذاك 'انظر إلى هذا الوغد".


ترتيب يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ويتصدر نادي يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 19 نقطة من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.


ويستعد نادي يوفنتوس لمواجهة نظيره نادي بولونيا يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي.


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