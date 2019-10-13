فتح باب الاشتراك بدورة اتحاد الصحفيين الأفارقة.. تعرف على التفاصيل

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أعلن جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، رئيس لجنة التدريب وتطوير المهنة، عن فتح اللجنة باب الاشتراك في الدورة التدريبية التي ينظمها اتحاد الصحفيين الأفارقة، وذلك بالتنسيق مع نقابة الصحفيين المصرية، والتي تعقد من الفترة 2-21 نوفمبر القادم بمشاركة 25 دولة إفريقية.



وقال "عبدالرحيم" في تصريحات صحفية، إن شروط المشاركة في الدورة: "إجادة اللغة الفرنسية أو الإنجليزية، لم يسبق للمتقدم المشاركة في الدورات السابقة، والا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة"، مؤكدًا أن التقديم سيكون لدى مركز المعلومات بالنقابة في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل 15 أكتوبر الجاري، وتجرى قرعة علنية لاختيار المشاركين، وعددهم 6 زملاء، بالإضافة إلى 3 إحتياطي.



وأضاف وكيل أول نقابة الصحفيين، أن هذا التنسيق يتم للمرة الأولى منذ فترة طويلة، لافتًا إلى أن النقابة سوف تستضيف جميع المشاركين، مع تقديم دورات تدريبية إضافية لهم عن تاريخ نقابة الصحفيين المصرية، فضلًا عن عقد لقاء مع النقيب وأعضاء المجلس.



وشدد "عبدالرحيم" على أن هذا هو الدور الطبيعي الذي من المفترض أن تلعبه النقابة، خاصة وأن مصر هي من أسست اتحاد الصحفيين الأفارقة.