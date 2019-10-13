اسعار الذهب الآن في مصر"فرصة مواتية للشراء"
تراجعت اسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة الأحد 13-10-2019، استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في مصر إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.
ويعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في مصر
وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 11.14 بـ جنيه ، والذهب "عيار21"، 12.99 بـ جنيه ، وسعر "عيار 24" 14.85 بـ جنيه وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.42 بـ جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في مصر
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق المصرية .
الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في الكويت بـ الجنيه المصري و الدولار الأمريكي.
عيار الذهب دولار أمريكي سعر الذهب بـ جنيه
المصري اسعار الذهب عيار 24
47.90$ 780.43 سعر الذهب عيار 22 43.91$ 715.40 اسعار الذهب عيار 21 41.92$ 682.90 اسعار الذهب عيار 18 35.93$ 585.34 سعر الذهب عيار 14 27.94$ 455.34 سعر الذهب عيار 12 23.95$ 390.22 اسعار أوقية الذهب 1.490$ 24.272 اسعار جنيه الذهب 335.33$ 5.463 اسعار كيلو الذهب 47.904$ 780.435 تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر اليوم عيار 18 عيار 21 عيار 24 12 أكتوبر 585.34 682.90 780.43 11 أكتوبر 584.74 682.20 779.64 10 أكتوبر 586.51 684.27 782.01 9 أكتوبر 592.30 691.03 789.73 اسعار الذهب في
مصر بدون مصنعية النوع سعر الذهب بالجنيه
المصري عيار 21 674 الي 676 عيار 18 578 الي 579 عيار 24 770 الي 773 عيار 14 449 الي 451
عيار الذهب
دولار أمريكي
سعر الذهب بـ جنيه
المصري
اسعار الذهب عيار 24
47.90$
780.43
سعر الذهب عيار 22
43.91$
715.40
اسعار الذهب عيار 21
41.92$
682.90
اسعار الذهب عيار 18
35.93$
585.34
سعر الذهب عيار 14
27.94$
455.34
سعر الذهب عيار 12
23.95$
390.22
اسعار أوقية الذهب
1.490$
24.272
اسعار جنيه الذهب
335.33$
5.463
اسعار كيلو الذهب
47.904$
780.435
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في مصر
اليوم
عيار 18
عيار 21
عيار 24
12 أكتوبر
585.34
682.90
780.43
11 أكتوبر
584.74
682.20
779.64
10 أكتوبر
586.51
684.27
782.01
9 أكتوبر
592.30
691.03
789.73
اسعار الذهب في
مصر بدون مصنعية
النوع
سعر الذهب بالجنيه
المصري
عيار 21
674 الي 676
عيار 18
578 الي 579
عيار 24
770 الي 773
عيار 14
449 الي 451
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