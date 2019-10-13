ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اسعار الذهب الآن في مصر"فرصة مواتية للشراء"

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:14 م
Advertisements
اسعار الذهب الآن في مصرفرصة مواتية للشراء
Advertisements
طباعة
 
Advertisements


تراجعت اسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة الأحد 13-10-2019، استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في مصر  إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.



 ويعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019  في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.



اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في مصر


وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 11.14 بـ جنيه ، والذهب "عيار21"، 12.99 بـ جنيه ، وسعر "عيار 24" 14.85 بـ جنيه وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.42  بـ جنيه  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .



اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في  مصر


ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق المصرية .


الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في الكويت بـ الجنيه المصري و الدولار الأمريكي.


 

عيار الذهب

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ جنيه المصري  

 اسعار الذهب عيار 24

47.90$

780.43

سعر الذهب عيار 22

43.91$

715.40

اسعار الذهب عيار 21

41.92$

682.90

اسعار الذهب عيار 18

35.93$

585.34

سعر الذهب عيار 14

27.94$

455.34

سعر الذهب عيار 12

23.95$

390.22

اسعار أوقية الذهب

1.490$

24.272

اسعار جنيه الذهب

335.33$

5.463

اسعار كيلو الذهب

47.904$

780.435

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في مصر

 

اليوم

عيار 18

عيار 21

عيار 24

12 أكتوبر

585.34

682.90

780.43

11 أكتوبر

584.74

682.20

779.64

10 أكتوبر

586.51

684.27

782.01

9 أكتوبر

592.30

691.03

789.73

 

اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية

 

النوع

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 21

674 الي 676

عيار 18

578 الي 579

عيار 24

770 الي  773

عيار 14

449 الي 451

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
1
x
14:00
1
نيجيريا
جنوب إفريقيا
2
x
15:00
1
مالي
الأرجنتين
6
x
16:00
1
الإكوادور
ساحل العاج
0
x
19:00
0
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
0
x
18:00
1
هولندا
ويلز
-
x
20:45
-
كرواتيا
إستونيا
-
x
20:45
-
ألمانيا

DMCA.com Protection Status