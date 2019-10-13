اسعار الذهب الآن في مصر"فرصة مواتية للشراء"





تراجعت اسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة الأحد 13-10-2019، استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في مصر إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.









ويعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.









اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في مصر





وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"، 11.14 بـ جنيه ، والذهب "عيار21"، 12.99 بـ جنيه ، وسعر "عيار 24" 14.85 بـ جنيه وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 7.42 بـ جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .









اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في مصر





ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق المصرية .





الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في الكويت بـ الجنيه المصري و الدولار الأمريكي.



