العارضة البرازيلية تضع محمد صلاح في ورطة كبيرة
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:21 م
Advertisements
محمد أيمن
Advertisements
Advertisements
أثار النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة القليلة الماضية الكثير من الجدل وذلك بعد أن ظهر على غلاف إحدى المجلات العالمية QG مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو .
وظهر صلاح في جلسة تصوير تم إلتقاطها إليه عقب فوزه بجائزة رجل العام 2019 من المجلة وقام بنشر تلك الصور التي جمعته بأليساندرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور " إنستغرام " .
صلاح معرض لخسارة رصيده مع الجمهور بعد صورة مع أليساندرا
وبات هداف الدوري الانجليزي خلال الموسمين الماضيين في علاقة متوترة مع الجماهير المصرية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة بعد أن تعددت المواقف المثيرة للجدل والتي يقوم بها .
وتلقى اللاعب إنتقادات واسعة بداعي أن الصور لا تتناسب مع العادات والتقاليد العربية والمكانة التي وصل إليها خاصةً أنه بات قدوة حسنة للكثير من الرياضيين في الوطن العربي .
مواقف صلاح المثيرة للجدل في 2019
وكان العام الجاري 2019 قد شهد وجود بعض المواقف المثيرة للجدل أولها صدامه مع إتحاد الكرة المصري بسبب المعاملة التي يحظى بها أثناء قدومه لمعسكرات الفراعنة .
وثاني تلك المواقف حمله الدعم التي قادها لزميله في المنتخب عمرو ورده بعد الإتهامات التي تم توجيهها إليه بداعي تحرشه بأكثر من فتاه عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
وعلى غير العادة بعد أن كان فخر العرب خسر صلاح دعم جمهور مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بعد تلك المواقف خاصةً بعد الطريقة التي بات يلعب بها مع زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني .
Advertisements
- بعد نشر صورتها معه...من هي الفتاة التي تحتضن صلاح؟
- معلومات لا تفوتك عن الحسناء البرازيلية "أليساندرا أمبروسيو" التي ظهرت مع محمد صلاح على غلاف مجلة "GQ"
- صلاح ليس الأول.. شاهد صورًا مثيرة للحسناء البرازيلية مع رونالدو ونيمار ورباعي برشلونة
- بعد ظهورها مع محمد صلاح.. من هي أليساندرا أمبروسيو وسر جاذبيتها؟
- بعد احتضانها لمحمد صلاح.. من هي أليساندرا أمبروسيو؟
- محمد صلاح يظهر في 8 صور جديدة مع أليساندرا أمبروسيو
- عاجل - محمد صلاح يثير الجدل من جديد وينشر فيديو مع عارضة الأزياء البرازيلية
- كيف خطف صلاح أليساندرا أمبروسيو من حضن رونالدو ؟
- استخدام الاقنعة والابتعاد عن المكياج.. كيف تحافظ فتاة صلاح على جمالها؟
- بعد انتشار صور اليساندرا ومحمد صلاح.. شاهد أول فيديو يجمعهما
المزيد عن: عارضة الازياء البرازيلية رجل العام 2019 رجل العام اليساندراتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر