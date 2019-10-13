العارضة البرازيلية تضع محمد صلاح في ورطة كبيرة

أليساندرا أمبروسيو . أثار النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة القليلة الماضية الكثير من الجدل وذلك بعد أن ظهر على غلاف إحدى المجلات العالمية QG مع عارضة الأزياء البرازيليةأمبروسيو .





وظهر صلاح في جلسة تصوير تم إلتقاطها إليه عقب فوزه بجائزة رجل العام 2019 من المجلة وقام بنشر تلك الصور التي جمعته بأليساندرا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور " إنستغرام " .





صلاح معرض لخسارة رصيده مع الجمهور بعد صورة مع أليساندرا





وبات هداف الدوري الانجليزي خلال الموسمين الماضيين في علاقة متوترة مع الجماهير المصرية بصفة خاصة والعربية بصفة عامة بعد أن تعددت المواقف المثيرة للجدل والتي يقوم بها .





وتلقى اللاعب إنتقادات واسعة بداعي أن الصور لا تتناسب مع العادات والتقاليد العربية والمكانة التي وصل إليها خاصةً أنه بات قدوة حسنة للكثير من الرياضيين في الوطن العربي .





مواقف صلاح المثيرة للجدل في 2019





وكان العام الجاري 2019 قد شهد وجود بعض المواقف المثيرة للجدل أولها صدامه مع إتحاد الكرة المصري بسبب المعاملة التي يحظى بها أثناء قدومه لمعسكرات الفراعنة .





وثاني تلك المواقف حمله الدعم التي قادها لزميله في المنتخب عمرو ورده بعد الإتهامات التي تم توجيهها إليه بداعي تحرشه بأكثر من فتاه عبر مواقع التواصل الإجتماعي .





وعلى غير العادة بعد أن كان فخر العرب خسر صلاح دعم جمهور مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا بعد تلك المواقف خاصةً بعد الطريقة التي بات يلعب بها مع زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني .