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عاجل.. التشخيص الطبي لإصابة نيمار

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:13 م
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عاجل.. التشخيص الطبي لإصابة نيمار
نيمار
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تعرض نجم الكرة البرازيلية ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا لإصابة قوية في مباراة منتخب بلاده أمام نيجيريا اليوم في سنغافورة.

وغادر البرازيلي نيمار الملعب الوطني في سنغافورة، بعد 12 دقيقة فقط من بداية المباراة الدولية الودّية التي تجمع بين منتخب بلاده ونظيره النيجيري، بعد تعرضه لآلام في فخذه الأيسر.

وبدأت الأعراض مع نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الدقيقة الثامنة، حينما تحسس عضلة فخذه، إثر جري سريع قام به.

ولم يستطع اللاعب إكمال المباراة فحل مكانه لاعب بايرن ميونخ فيليب كوتينيو بعد خمس دقائق.

وخلال جلوسه على مقاعد البدلاء، وضع الفريق الطبي الثلج على العضلة الخلفية لفخذ المهاجم الذي شارك في مباراته الـ101 مع "سيليساو".

وتهدد هذه الإصابة في حال خطورتها، عودة اللاعب للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مع فريقه الفرنسي أمام ضيفه كلوب بروج في 22 أكتوبر .

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