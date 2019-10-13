مصرع شخص وإصابة 11 في حريق بالرياض
وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغ حريق بأحد المنازل بالبطحاء عند الساعة السادسة وعشر دقائق وتم توجيه على الفور ٦ فرق إسعافية للموقع، منها أربع عنايات وفرقتا إسعاف.
وأشار الجلاجل إلى أنه تم نقل 11 حالة مصابة باختناق لمستشفى الشميسي، فيما توفيت حالة واحدة.
وأضاف أنه تم الانتهاء من الحدث عند الساعة السابعة وثماني وثلاثين دقيقة، وذلك بمتابعة من القيادة الميدانية، التي شاركت في عمليات الإسعاف التوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات المنقول لها.
ونوه الجلاجل في ختام حديثه على تعاون قائدي المركبات للفرق الإسعافية من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية والمصابة من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.
وقال إن المجتمع شريك أساسي وفعال في عملية مباشرة الحالات الطارئة والوصول لها في أسرع وقت من خلال التعاون المثمر وفتح الطريق لسيارات الهلال الأحمر السعودي في الحالات الطارئة، مثمنًا في الوقت نفسه التجاوب من قبل قائدي المركبات وإفساح المجال للفرق الإسعافية للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.
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