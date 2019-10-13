ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصرع شخص وإصابة 11 في حريق بالرياض

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:07 م
Advertisements
مصرع شخص وإصابة 11 في حريق بالرياض
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون باختناق في حريق بأحد المنازل في حي البطحاء بالرياض، اليوم الأحد، وباشرت فرق الهلال الأحمر الحادث على الفور عبر 6 فرق إسعاف نقلت كل الحالات للمستشفيات القريبة من الموقع.

وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إن غرفة العمليات تلقت بلاغ حريق بأحد المنازل بالبطحاء عند الساعة السادسة وعشر دقائق وتم توجيه على الفور ٦ فرق إسعافية للموقع، منها أربع عنايات وفرقتا إسعاف.


وأشار الجلاجل إلى أنه تم نقل 11 حالة مصابة باختناق لمستشفى الشميسي، فيما توفيت حالة واحدة.


وأضاف أنه تم الانتهاء من الحدث عند الساعة السابعة وثماني وثلاثين دقيقة، وذلك بمتابعة من القيادة الميدانية، التي شاركت في عمليات الإسعاف التوجيه والتنسيق ما بين الفرق الإسعافية والمستشفيات المنقول لها.


ونوه الجلاجل في ختام حديثه على تعاون قائدي المركبات للفرق الإسعافية من خلال مباشرة الحالات الطارئة المرضية والمصابة من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.


وقال إن المجتمع شريك أساسي وفعال في عملية مباشرة الحالات الطارئة والوصول لها في أسرع وقت من خلال التعاون المثمر وفتح الطريق لسيارات الهلال الأحمر السعودي في الحالات الطارئة، مثمنًا في الوقت نفسه التجاوب من قبل قائدي المركبات وإفساح المجال للفرق الإسعافية للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: شخص حريق الرياض إصابة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
1
x
14:00
1
نيجيريا
جنوب إفريقيا
2
x
15:00
1
مالي
الأرجنتين
6
x
16:00
1
الإكوادور
ساحل العاج
0
x
19:00
0
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
0
x
18:00
1
هولندا
ويلز
-
x
20:45
-
كرواتيا
إستونيا
-
x
20:45
-
ألمانيا

DMCA.com Protection Status