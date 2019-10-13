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الأهلي يفجر مفاجآة نارية جديدة بشأن الهارب كوليبالي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:11 م
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الأهلي يفجر مفاجآة نارية جديدة بشأن الهارب كوليبالي
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علي نبوي
 
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اكتشف مسئولو النادي الأهلي، عدم تعرض الإيفواري سليماني كوليبالي المهاجم السابق للفريق الأحمر للإصابة بقطع في الرباط الصليبي كما تردد مؤخرًا من قبل نادي النجم الساحلي.

ولم يتوصل النادي التونسي لانفاق مع الأهلي حول طريقة سداد العقوبة الموقعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والمقدرة بمليون و٣٥٠ ألف دولار.

ويرغب نادي النجم الساحلي في دفع قيمة الغرامة الموقعة على كوليبالي بالعملة التونسية، فيما يُصر الأهلي على تقاضي الغرامة بالدولار.

وكان كوليبالي قد هرب في مايو من عام ٢٠١٧، ليقوم الأهلي بشكواه في الفيفا، حيث لا يحق له المشاركة مع أي فريق قبل دفع الغرامة الموقعة عليه.
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