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اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بـ "الجزائر وتراجعات لعيار 21"

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:17 م
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اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بـ الجزائر وتراجعات لعيار 21
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اسعار الذهب اليوم في الجزائر في محلات الصاغة تراجعات لعيار 21

تراجعت اسعار الذهب اليوم في  الجزائر  في محلات الصاغة الأحد 13-10-2019، استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في  الجزائر  إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.

ويعرض لكم "الفجر"،اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019  في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية  الدينار الجزائري  وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "،عيار 18"، 4.356 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.082 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 5.808 بـ دينار جزائري وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 2.904  بـ دينار جزائري  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية .

اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في الجزائر

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري .

الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في الكويت بـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي.

عيار الذهب

 سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ دينار جزائري

 اسعار الذهب عيار 24

48.13$

5.808

سعر الذهب عيار 22

44.12$

5.324

اسعار الذهب عيار 21

42.12$

5.082

اسعار الذهب عيار 18

36.10$

4.356

سعر الذهب عيار 14

28.08$

3.388

سعر الذهب عيار 12

24.07$

2.904

اسعار أوقية الذهب

1.507$

180.617

اسعار جنيه الذهب

336.93$

40.654

اسعار كيلو الذهب

48.132$

5.807.606

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في الجزائر

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار21

عيار 24

28 سبتمبر

3.388

4.356

5.082

5.808

27 سبتمبر

3.388

4.356

5.082

5.808

26 سبتمبر

3.401

4.372

5.101

5.830

25 سبتمبر

3.396

4.367

5.094

5.822

23 سبتمبر

3.459

4.448

5.189

5.930

 

اسعار الذهب اليوم  في الجزائر بها معلومات هامة جدا لللغاية

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