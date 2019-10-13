اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بـ "الجزائر وتراجعات لعيار 21"

اسعار الذهب اليوم في الجزائر في محلات الصاغة تراجعات لعيار 21

تراجعت اسعار الذهب اليوم في الجزائر في محلات الصاغة الأحد 13-10-2019، استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في الجزائر إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.

ويعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.

اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في الجزائر

وسجلت اسعار الذهب "، عيار 18"، 4.356 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.082 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 5.808 بـ دينار جزائري وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 2.904 بـ دينار جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية .

اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في الجزائر

ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري .

الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في الكويت بـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي.