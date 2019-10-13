اسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بـ "الجزائر وتراجعات لعيار 21"
اسعار الذهب اليوم في الجزائر في محلات الصاغة تراجعات لعيار 21
تراجعت اسعار الذهب اليوم في الجزائر في محلات الصاغة الأحد 13-10-2019، استمرار لحالة الانخفاض التي يشهدها المعدن الاصفر على المستوى المحلى، وترجع الانخفاضات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب في الجزائر إلى تراجع الاسعار على الميتوى العالمى نتيجة للاضطرابات الاقتصادية العالمية بسبب الحرب التارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.
ويعرض لكم "الفجر"،اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في الجزائر والبورصات العالمية والعملة الوطنية الدينار الجزائري وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في الجزائر
وسجلت اسعار الذهب "،عيار 18"، 4.356 بـ دينار جزائري ، والذهب "عيار21"، 5.082 بـ دينار جزائري ، وسعر "عيار 24" 5.808 بـ دينار جزائري وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 2.904 بـ دينار جزائري للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية .
اسعار الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في الجزائر
ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في الجزائر في الأيام السابقة في السوق الجزائري .
الذهب اليوم الأحد 13-10-2019 في الكويت بـ الدنيارالجزائري و الدولار الأمريكي.
عيار الذهب سعر الذهب بـ دولار أمريكي سعر الذهب بـ دينار
جزائري اسعار الذهب عيار 24
48.13$ 5.808 سعر الذهب عيار 22 44.12$ 5.324 اسعار الذهب عيار 21 42.12$ 5.082 اسعار الذهب عيار 18 36.10$ 4.356 سعر الذهب عيار 14 28.08$ 3.388 سعر الذهب عيار 12 24.07$ 2.904 اسعار أوقية الذهب 1.507$ 180.617 اسعار جنيه الذهب 336.93$ 40.654 اسعار كيلو الذهب 48.132$ 5.807.606 تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر اليوم عيار 14 عيار 18 عيار21 عيار 24 28 سبتمبر 3.388 4.356 5.082 5.808 27 سبتمبر 3.388 4.356 5.082 5.808 26 سبتمبر 3.401 4.372 5.101 5.830 25 سبتمبر 3.396 4.367 5.094 5.822 23 سبتمبر 3.459 4.448 5.189 5.930 اسعار الذهب اليوم في الجزائر بها معلومات هامة جدا لللغاية
عيار الذهب
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
سعر الذهب بـ دينار
جزائري
اسعار الذهب عيار 24
48.13$
5.808
سعر الذهب عيار 22
44.12$
5.324
اسعار الذهب عيار 21
42.12$
5.082
اسعار الذهب عيار 18
36.10$
4.356
سعر الذهب عيار 14
28.08$
3.388
سعر الذهب عيار 12
24.07$
2.904
اسعار أوقية الذهب
1.507$
180.617
اسعار جنيه الذهب
336.93$
40.654
اسعار كيلو الذهب
48.132$
5.807.606
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في الجزائر
اليوم
عيار 14
عيار 18
عيار21
عيار 24
28 سبتمبر
3.388
4.356
5.082
5.808
27 سبتمبر
3.388
4.356
5.082
5.808
26 سبتمبر
3.401
4.372
5.101
5.830
25 سبتمبر
3.396
4.367
5.094
5.822
23 سبتمبر
3.459
4.448
5.189
5.930
اسعار الذهب اليوم في الجزائر بها معلومات هامة جدا لللغاية
- اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019 "تتراجع" في الكويت
- اسعار الذهب اليوم الأحد 15-9-2019 في الكويت
- اسعار الذهب اليوم الخميس 26-9-2019 في الجزائر
- اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في الجزائر
- اسعار الذهب اليوم الأحد 29-9-2019 في لبنان
- اسعار الذهب اليوم الاثنين 30-9-2019 في الجزائر
- اسعار الذهب اليوم الأربعاء 2_10_2019 في الجزائر
- اسعار الذهب اليوم الأثنين 7-10-2019 في الكويت
- اسعار الذهب اليوم في مصر في محلات الصاغة.. تراجعات حادة لعيار 21
- كافة التفاصيل حول عيار اسعار الذهب و سعر الذهب اليوم عيار 21