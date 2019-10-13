الرئيس الإسرائيلي يناشد بوتين بالعفو عن شابة إسرائيلية مسجونة في روسيا





دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ، اليوم الأحد، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، العفو عن شابة إسرائيلية تقضي عقوبة السجن في روسيا بتهمة تهريب المخدرات، بحسب هيئة البث الرسمية.





ودعا الرئيس الإسرائيلي نظيره بوتين، في برقية بحسب هيئة البث الإسرائيلية اليوم، إلى منح العفو للمواطنة الاسرائيلية "نعاما يسسخار" ليفرج عنها من السجن الروسي، بعد الحكم عليها بالسجن سبع سنوات ونصف بتهمة حيازة الحشيش المُخدر.





وجاء في برقية ريفلين "إني أتوجه إليك بهذا الطلب من منطلق كونك صديقا للشعب اليهودي ولدولة إسرائيل كي تتدخل بصورة شخصية، وأن تنظر إليها من باب الرحمة والشفقة ورأفة بها، أن تمنحها العفو ذلك لأنها هي أخطأت بفعلتها وهي نادمة كل الندم على ما فعلت بعد أن اعترفت بذنبها فهي شابة في مقتبل عمرها وليس لها سوابق جنائية من ذي قبل".





وأضاف الرئيس الإسرائيلي "لقد تم فرض عقوبة صارمة بحقها ستؤثر عليها بشكل سلبي وعلى حياتها وستكون لذلك آثار هدامة".





من جانبها قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "الحكم ثقيل، ويفتقد للنسبية تجاه شابة إسرائيلية لا ماضي جنائيا لها، كانت في رحلة انتقالية مرورا بموسكو، في طريقها إلى إسرائيل".





وأفادت القناة "13" العبرية بأن "روسيا ضغطت أكثر من مرّة على إسرائيل لصفقة تبادل مساجين، تشمل الشابة المعتقلة نعاما يسسخار مقابل الإفراج عن هاكر روسي معتقل في إسرائيل، يدعى أليكسي بوركوف، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه".





وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية المُكلف بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة الماضية، إنه أوضح لبوتين إن العقوبة ضدّ يسسخار غير متناسبة، وإنه لا توجد إمكانيّة قانونيّة لمنع تسليم بوركوف إلى الولايات المتحدة الأمريكية.





ويذكر أن محكمة روسيّة قضت، يوم الجمعة الماضي، بسجن مواطنة "إسرائيليّة - أمريكيّة" تدعى نعاما يسسخار بالسجن 7 سنوات ونصف لحيازتها 9.6 غرامات من الحشيش، بعد اعتقالها في مطار موسكو، في أبريل الماضي.



