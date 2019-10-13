أهداف مباراة البرازيل ونيجيريا









تقدم المنتخب النيجيري في الدقيقة 35 عن طريق جوي إربيو، قبل أن ينجح كاسميرو في تسجيل هدف التعادل للسيلساو في الدقيقة 48.





وشهد اللقاء تعرض نجم البرازيل وباريس سان جيرمان للإصابة في الدقيقة 12 من عمر المباراة.









حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، نتيجة مباراة البرازيل ونيجيريا، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين اليوم، على استاد سنغافورة الوطني، ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات القارية المقبلة.