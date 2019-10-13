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أهداف مباراة البرازيل ونيجيريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:01 م
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أهداف مباراة البرازيل ونيجيريا
البرازيل ونيجيريا
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الفجر الرياضي
 
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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، نتيجة مباراة البرازيل ونيجيريا، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين اليوم، على استاد سنغافورة الوطني، ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات القارية المقبلة.
البرازيل تتعادل مع نيجيريا وتخسر نيمار (فيديو)


تقدم المنتخب النيجيري في الدقيقة 35 عن طريق جوي إربيو، قبل أن ينجح كاسميرو في تسجيل هدف التعادل للسيلساو في الدقيقة 48.
أهداف المباراة الودية - البرازيل 1 × 1 نيجيريا

وشهد اللقاء تعرض نجم البرازيل وباريس سان جيرمان للإصابة في الدقيقة 12 من عمر المباراة.


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