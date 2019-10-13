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خروج القوات الأمريكية من قاعدة "الجلبية" في الرقة بسوريا

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:00 م
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خروج القوات الأمريكية من قاعدة الجلبية في الرقة بسوريا
قوات أمريكية
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وكالات
 
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نقل التلفزيون الحكومي السوري، اليوم الأحد، إجلاء القوات الأمريكية من قاعدة "الجبلية" في شمالي محافظة الرقة في سوريا.

وفي وقت سابق، أعلن مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستسحب حوالي 1000 جندي أمريكي آخرين من سوريا".

وقال وزير الدفاع: إن "مباحثاته ليل أمس مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وباقي مسؤولي الأمن القومي خلصت إلى توجيه ترامب بسحب القوات من شمال سوريا بشكل سريع وآمن"، مؤكدا على أنه "من حق تلك القوات الدفاع عن نفسها والرد إذا اقتضت الضرورة".

هجوم تركيا على سوريا

وبدأت تركيا هجومها في شمال سوريا، يوم الأربعاء، بغارات جوية وقصف مدفعي، قبل أن تبدأ القوات البرية في عبور الحدود في وقت لاحق من اليوم. انسحبت القوات الأمريكية من المنطقة، مما مهد الطريق للهجوم التركي على القوات الكردية السورية.

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".

وقال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن الأكراد، الذين كانوا الحلفاء الأمريكيين الوحيدين في سوريا يقاتلون جماعة "داعش" الإرهابية، أوقفوا يوم الخميس الماضي جميع عملياتهم ضد المتطرفين من أجل التركيز على قتال القوات التركية المتقدمة.

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