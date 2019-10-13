"أنا مصر.. إنت مين؟".. عرض موسيقى لإحدى مدارس الفيوم في احتفالها بذكرى انتصارات أكتوبر

نظمت مدرسة الفيوم الثانوية للبنات، التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، بحضور الأستاذ محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، حفل بمناسبة الذكري 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور العقيد طارق محمد عادل، المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، والدكتورة ميمي إسحق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، والاستاذ محمد ابوالحارث مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية، وإدارة المدرسة ومسئولى الشئون التنفيذية والإتصال السياسي والأمن والعلاقات العامة بالمديرية.





بدأ الحفل بالسلام الوطني، والقرآن الكريم، وكلمة الأستاذ محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، حيث قدم التهنئة القلبية الخالصة للقائد الرئيس السيسي، والشعب المصري وجميع العاملين بالتربية والتعليم وأبنائه الطلاب والطالبات وإدارة المدرسة وجميع الحضور بمناسبة الذكرى 46 لإنتصارات أكتوبر المجيدة.





وأكد عبدالله أن تلك الذكرى المجيدة هي خير دليل علي إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل، ووفائهم للدفاع عن ارض الوطن الغالي، وتحقيق النصر العظيم في حرب أكتوبر المجيدة، ورفع راية مصر خفاقة عالية ترفرف على أرضها بكل عزة وكرامة.





كما قدم المستشار العسكري لمحافظة الفيوم، كلمة أكد خلالها على قيمة الجندي المصري فى حرب أكتوبر 1973 م، وأن الجنود المصريين هم خير أجناد الأرض، وأشار في كلمته على دور الشباب في الوقت الحالى في بناء الدولة المصرية، والعمل الجاد والاخلاص فيه، وأن المصريين أصحاب عقول وأفكار ومهارات مبدعة، داعيا الله، أن يعيد تلك المناسبة على مصر وشعبها وقياداتها وجيشها بالخير والبركات، متمنيا للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة كل التوفيق والسداد، ولمصر التقدم والنهضة والرقي.





واستمع الحضور إلى عدة فقرات وطنية متنوعة للطالبات وقصيدة أدخلوها بسلام آمنين، والعرض الموسيقي واسكتش أنا مصر. أنت مين؟



