الرئيس الروسي يكشف السبب وراء سوء العلاقات بين موسكو وأمريكا





أوضح فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، أنه لا يشكو من نظيره الأمريكي دونالد ترامب بسبب مشاكل في العلاقات بين البلدين ووفقا له، يفهم الكرملين أن الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية يعوق تطبيعها.





وقال الرئيس الروسي: "نحن نعلم أنه حتى أثناء الحملة الانتخابية السابقة، تحدث دونالد ترامب عن تطبيعها العلاقات بين روسيا وأمريكا، ولسوء الحظ لم يحدث ذلك بعد"، وذلك خلال مقابلة مع "آر تي" وقناة العربية وسكاي نيوز .





وأشار بوتين أن: البرنامج السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يسمح للرئيس الحالي باتخاذ خطوات لتحسين العلاقات الروسية الأمريكية بشكل جذري، وفي الوقت نفسه، كما أكد بوتين، على أن موسكو على أي حال مستعدة للعمل مع الإدارة الأمريكية.





أجاب بوتين مازحا على سؤال من ساير سيمونز، مراسل شبكة "إن بي سي نيوز" في 2 أكتوبر، حول ما إذا كانت موسكو ستتدخل في سياق الحملة الرئاسية الأمريكية في عام 2020، وقال الرئيس مازحا: "سوف أخبرك سرا: نعم ، سنفعل ذلك بالتأكيد".





بعد ذلك، طلب بوتين من الصحفي عدم إخبار أي شخص عن هذه الخطط.



