تطور مثير في قضية إنتقال كهربا للأهلي

كهربا " لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي للنادي الأهلي وظهرت مستجدات جديده بشأن مستقبل اللاعب. تطورت خلال الساعات القليلة الماضية قضية إنتقال الدولي المصري محمود عبد المنعم "" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي للنادي الأهلي وظهرت مستجدات جديده بشأن مستقبل اللاعب.





وكان المفاوضات قد بدأت بين النادي الأهلي وكهربا خلال الشهر الماضي قبل أن تجدد إدارة نادي الزماك محادثاتها مع اللاعب من أجل إعادته للفريق الأبيض خلال الموسم المقبل وهو الأمر الذي رفضه اللاعب .





وفي تصريحات صحفية أدلى بها مصدر مقرب من اللاعب للفجر الرياضي أكد أن موكله قد تلقى بعض الإتصالات من جانب مسؤولي القلعة الحمراء ووصلت إلى مراحل متقدمة للغاية.





وأضاف المصدر " خلال الفترة القليلة الماضية هدأت المفاوضات بين الطرفين بصورة مفاجأة ومثيرة للجدل ولم نفهم حتى الوقت الحالي سر توقفها .





أسباب سلوكية سر توقف مفاوضات الأهلي مع كهربا





وتابع " لم يغلق النادي الأهلي الملف بصورة نهائية والمفاوضات مازالت مستمرة لكن الهدوء الذي حدث جاء بسبب تحفظ السويسري فايلر على ضم اللاعب بسبب بعض الظروف السلوكية التي يعاني منها.





وأردف " السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك تواصل مع فايلر وأكد له أن كهربا يعاني من بعض السلوكيات التي لا تجب أن توجد في لاعب يمثل أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك .





وأستطرد " شهدت الساعات القليلة الماضية تلقى كهربا الكثير من الإتصالات من جانب وسطاء نادي الزمالك للإستفسار عن وضعه وما تردد بشأن توقيع اللاعب للعدو التقليدي والمنافس اللدود للقلعة البيضاء .





وأنهى " كهربا أكد لبعض الوسطاء أن أنباء توقيعه لنادي الأهلي غير صحيحة للغاية لكنه لم يحسم القرار حتى الآن بشأن العودة للزمالك أو التوقيع للنادي الأهلي خاصةً أنه يخشى تغيير موقف الزمالك مثلما حدث سابقًا .





يذكر أن كهربا سبق وأن رحل عن الزمالك إلى فريق نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي مطلع الموسم الجاري وذلك بسبب بطلان العقد المبرم بينه وبين البيت الأبيض.





ليدخل النادي الأهلي في مفاوضات جادة من أجل الحصول على خدماته وضمه لصفوف الفريق في يناير المقبل لتدعيم صفوف المارد الاحمر وتحقيق حلم الجماهير بالحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا .