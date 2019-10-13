محافظ الدقهلية يجتمع مع اللجنة العامة لحماية الطفل (صور)

اجتمع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم مع اللجنة العامة لحماية الطفل بحضور الدكتورة هدى بلاط مقرر اللجنة لمناقشة المشكلات التي تواجهها على أرض الواقع وإيجاد حلول لها.





وأكد محافظ الدقهلية علي تقديم الرعاية الصحية الكاملة للأطفال المعرضين للمخاطر والقبول الفوري بجميع دور الرعاية لأي طفل معرض للمخاطر لحين انتهاء إجراءات دخوله.





ووجه شاروبيم للدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالرعاية الصحية الكاملة للأطفال الرضع المعرضين للمخاطر من سن يوم وحتى ثلاثة أشهر ويتم تسليمهم بعد هذه الفترة إلى دور الرعاية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي.





كما وجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بضرورة تخصيص دور أرضي بكل دار رعاية للأطفال أصحاب الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة الاحتياجات وسبل الرعاية اللازمة لهم.





وأكد شاروبيم على أن الدقهلية بها مجتمع مدني عطاء وله دور بارز في تقديم الخدمات العامة والخاصة لأبناء المحافظة ولم يبخل في تقديم أي مساعدات سواء في القطاع الصحي أو التعليمي أو القطاعات الأخرى.



